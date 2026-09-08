手帳好き必見の神アイテム続出！「全部欲しくなる」LOFT文フェスの厳選文房具
YouTubeチャンネル「ゆず文房具店yuzu_stationery_store」が、「【LOFT文フェス2026AUTUMN】可愛い文房具いっぱい！厳選購入品の紹介！」を公開した。ゆず店長が、LOFTの文具イベントで購入したアイテムを紹介し、「推し色」を軸にした手帳の彩り方や、文房具を溜め込まずに無駄なく使い切る独自の哲学を語っている。
動画の前半では、ゆず店長が会場で厳選した紙ものやシールを次々と紹介する。「CANMAKE TOKYO」とコラボした古川紙工のぷっくりシールについては、「女性だったら大体使った事あるメーカー」とその親しみやすさを強調。全色揃えたい気持ちを抑え、自身の「推し色」である赤に絞って購入したと明かした。
さらに、「オビワン」とのコラボステッカーでは、ピンクモザイクホログラムやドット柄の細やかな箔押しに注目。「凄い細かいオシャレな箔押しアイテムだなと思って」と、独自の視点でデザインの魅力を解説している。また、手帳デコに活躍する「CREATORS CIRCUS」シリーズのシールも紹介。使い切れずに劣化するのを防ぐため、台紙をノートに貼り、シールは手帳に貼って管理するという実践的な活用法を披露した。
動画の後半では、システム手帳に挟んで使えるリヒトラブのカラークリアホルダーや、手帳と一緒に推し活グッズを持ち歩けるエムディーエスの「推し活ポケット」など、実用的なアイテムも登場。「赤が入っている方がバランスが取りやすい」と、推し色を軸に手帳全体のトーンを統一するこだわりを語っている。
動画の最後でゆず店長は、「買ったものもドンドン循環させていきたい」と述べ、大量買いを控えて購入品をしっかりと使い切るスタイルへ変化していると告白。ただ集めるだけでなく、お気に入りの文房具を日常のなかで生かし切るという視点は、読者が次に文具を選ぶ際の参考になるはずだ。
動画の前半では、ゆず店長が会場で厳選した紙ものやシールを次々と紹介する。「CANMAKE TOKYO」とコラボした古川紙工のぷっくりシールについては、「女性だったら大体使った事あるメーカー」とその親しみやすさを強調。全色揃えたい気持ちを抑え、自身の「推し色」である赤に絞って購入したと明かした。
さらに、「オビワン」とのコラボステッカーでは、ピンクモザイクホログラムやドット柄の細やかな箔押しに注目。「凄い細かいオシャレな箔押しアイテムだなと思って」と、独自の視点でデザインの魅力を解説している。また、手帳デコに活躍する「CREATORS CIRCUS」シリーズのシールも紹介。使い切れずに劣化するのを防ぐため、台紙をノートに貼り、シールは手帳に貼って管理するという実践的な活用法を披露した。
動画の後半では、システム手帳に挟んで使えるリヒトラブのカラークリアホルダーや、手帳と一緒に推し活グッズを持ち歩けるエムディーエスの「推し活ポケット」など、実用的なアイテムも登場。「赤が入っている方がバランスが取りやすい」と、推し色を軸に手帳全体のトーンを統一するこだわりを語っている。
動画の最後でゆず店長は、「買ったものもドンドン循環させていきたい」と述べ、大量買いを控えて購入品をしっかりと使い切るスタイルへ変化していると告白。ただ集めるだけでなく、お気に入りの文房具を日常のなかで生かし切るという視点は、読者が次に文具を選ぶ際の参考になるはずだ。
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チャンネル情報
【ゆず文房具店】 店長の「ゆず」と申します。 当店では、店長イチオシの文房具や、雑貨など大好きなものについて 熱く、愛を持って楽しくお伝えする、文房具専門店（チャンネル）です。 〈タイアップ・企業案件に関して〉 メール：yuzu.huro.channel@gmail.com