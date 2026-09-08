まとめ：買ったものはドンドン循環させていきたい

文具好き必見！2026年上半期に買うべき神アイテム7選「本当に買ってよかった」と店長が激推し

ハローキティコラボは必見！「ほぼ日手帳2027」発売日にロフトで見つけた可愛すぎて散財必至の神文具たち

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【ゆず文房具店】 店長の「ゆず」と申します。 当店では、店長イチオシの文房具や、雑貨など大好きなものについて 熱く、愛を持って楽しくお伝えする、文房具専門店（チャンネル）です。 〈タイアップ・企業案件に関して〉 メール：yuzu.huro.channel@gmail.com