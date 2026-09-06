主役はグラウンドの中だけではなかった。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が５日（日本時間６日）のツインズ戦で待望の３０号２ランを放った直後、今度はスタンドの男性ファンが〝神業〟を披露。とんでもない速度で飛び込んできた本塁打球を、左手一本で素手キャッチして球場を沸かせた。

この日の本拠地レート・フィールドで行われたツインズ戦で村上は、初回一死一塁から相手右腕のスプリットを逆方向の左翼席へ。８月１８日（同１９日）のカブス戦以来１８日ぶりの一発となる先制弾をぶっ放し、チームに２点をプレゼントとした。メジャー１年目で大台に到達し、日本出身選手では史上４人目のシーズン３０本塁打となった。

しかし、その同じ初回にもう一つの〝ビッグインパクト〟が起きた。村上の次の打者ベニンテンディが倒れて二死となった後、コルソン・モンゴメリー内野手（２４）が右翼へ３１号ソロ。打球速度は１１２・３マイル（約１８０・７キロ）、飛距離３７２フィート（約１１３メートル）という弾丸だった。

米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は６日（現地時間）、この一発を巡るスタンドの出来事をクローズアップした。右翼ポール付近へ猛烈な勢いで飛び込んだ打球を、ホワイトソックスファンの男性がグラブも着けず、何と左手だけのワンハンドでダイレクトキャッチ。男性自身も口を開けたまま固まるほどのスーパーキャッチに、周囲から大きなどよめきと歓声が起きた。

しかも、出来過ぎた背景まであった。Ｔシャツ姿の男性は姓を明かさず「ジョー」と名乗り、この日が誕生日で今季初観戦だったという。高校時代は外野手だったが、この日はグラブを持参していなかった。それでも父親から試合前に「うまくいけばボールをキャッチできるよ」と誕生日メッセージを受け取り、自身も捕球を目指す趣旨で返信。まさかの〝予言的中〟となった。

ホワイトソックスは初回に村上、モンゴメリーの一発で３点を先行しながら、中盤に逆転を許して４-６で敗戦。７４勝６８敗となったが、ア・リーグ中地区では２位ガーディアンズに２・５ゲーム差をつけて首位を守っている。

村上の復活弾は勝利につながらなかったものの、時速１８０キロの一球を巡る「ジョー」の活躍で、シカゴのファンには忘れられない夜になった。