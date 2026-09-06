Ｆ１レーシングブルズからイタリア・グランプリ（ＧＰ、決勝６日）に２戦連続で緊急出場している角田裕毅（２６）が、５日に行われた予選でまさかのトラブルに見舞われて１７番手でＱ１敗退を喫し、怒りをあらわにした。

角田はレッドブルのアイザック・ハジャールが手首の負傷で欠場となった影響で、オランダＧＰに姉妹チームのレーシングブルズから電撃出走し、今季初戦としては大健闘の１１位だった。そして迎えた今週末のイタリアＧＰでは、４日のフリー走行１回目（ＦＰ１）で１２番手、続く同２回目（ＦＰ２）では１０番手と上々のスタートを切っていた。

そして迎えた肝心の予選。そこで燃料システムに異常が発生するまさかのトラブルが発生し、本来の実力を発揮できないままＱ１敗退の屈辱を味わった。

角田はチームスタッフに対して怒りが爆発。無線で「どうなってんだよこれ！ バッテリーが全然ないよ。デプロイ（エネルギー回生システム）がゼロだ！」「バッテリーがゼロだ！」などと絶叫した。

角田にとって今回の一戦は、来季のＦ１復帰を果たせるかどうか瀬戸際での舞台。通常では考えられないような不可解トラブルで、崖っぷちに追い込まれた。