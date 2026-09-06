政権交代の受け皿となる大きな塊を目指した、中道改革連合が事実上の分裂へと追い込まれました。

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反自民への受け皿を目指そうとした中道 結党わずか7か月で頓挫

中道改革連合 小川淳也 代表（8月31日）

「この三党の合流がこの時点において実現しないということは、大変申し訳なく、残念なことだと思っている」

苦渋の表情で語ったのは、中道改革連合の小川代表。

31日、「中道改革連合」「立憲民主党」「公明党」の代表が会談を行い、3党合流の見送りを発表します。

これを受け、中道所属の衆院議員は、公明出身と立憲出身で、事実上分裂する見通しとなったのです。

高市政権に対抗し、政権交代の受け皿を目指そうとした試みは結党わずか7か月で頓挫した形に。

中道改革連合 野田佳彦 共同代表（当時・1月16日）

「右にも左にも傾かずに、政界再編の第一歩を踏み出す戦いになると思う」

今年1月、衆院選直前に結党した中道改革連合。立憲、公明の出身者ら合わせて167人という大所帯で、198人の自民党に十分対峙できる勢力でした。ところが...

ふたを開けてみれば、自民党が単独で3分の2を占める結果となり、中道は惨敗。立て直しができないまま、瓦解へと追い込まれたのです。

街の人

「選挙でにわかにくっついたから、もう無理」

「自民党に対抗できる一つの塊として、成功してほしかった」

振り返れば、これまで数多くの野党が、自民党に対抗しようと生まれては消えていきました。

戦後、保守合同で誕生した自民党に長く対抗したのが社会党。

その後、野党第1党となった民主党が2009年、政権交代を実現しますが、3年余りで自民党に政権を明け渡します。

その後の、安倍政権下で、民主党の流れを組む民進党が、小池都知事が立ち上げた「希望の党」への合流をめぐり分裂。リベラル色の強い議員を中心に誕生したのが立憲民主党でした。

自民党に対抗しうる勢力として有力視された立憲民主党。ところが、それを引き継ぐ中道が分裂することになり、核となる野党が不在になったのです。

野党の存在意義が問われる「野党が弱体化すれば、民主主義が機能不全に陥る」

なぜこうした政治状況になったのか、専門家は...

法政大学（日本政治思想史）河野有理 教授

「今までの野党は政権はとれなくても、護憲・平和主義という戦後民主主義の理念に訴えかける方程式があった。でもこういう理念に訴求する有権者層はどんどん縮小していく。それを見越して新しい世代にも訴求する政策・理念を野党側が提供できてこなかった」

確かに今回の選挙で中道が訴えたのは...

中道改革連合 野田佳彦 共同代表（当時・1月）

「物価高対策で一番有効なのは、食料品の消費税ゼロだと思ってる」

ところが自民党も...

自民党に対抗する大きな野党は、なぜ長続きしないのか。

失敗が繰り返される背景には、自民党のしたたかさがありました。

先の衆院選でも、中道改革連合が、与党と差別化を図ろうと消費税減税を公約に掲げます。ところが...

高市総理（1月）

「飲食料品については、2年間に限り、消費税の対象としないこと。私自身の悲願でもありました」

自民党は、その政策を取り込み、いわゆる「争点つぶし」を行ったのです。

結局、野党側からは自民党とは違う政策や論点を十分提示できず、結果として、中道の大敗につながりました。

これに街の声は...

街の人

「（野党は）みんな似たり寄ったりというか...」

「もう少し、うまい具合に政策を二つ選べるような状況にしないとと思います」

実際、海外の民主主義国家では、「格差の是正」や「ジェンダー平等」「環境問題」など、様々な争点を巡って、与野党が違う国家像や具体的な対立軸を掲げ、拮抗する状況がしばしば見られます。

野党が弱体化すれば、民主主義が機能不全に陥ると河野教授は警鐘を鳴らしつつ、有権者もまた問われていると指摘します。

法政大学（日本政治思想史）河野有理 教授

「野党がいない議会制デモクラシーというのは、基本的にうまく機能しない。決定というのは間違いうるし、権力は腐敗しうるわけだから常にもうひとつの選択肢を政治の側が提供しなきゃいけない。有権者の方も、今の政権・政策がうまくいかなかったときにどういうオルタナティブ（代替勢力）があるのかということを常に判断しながら投票した方が政治としてはうまくいく」

前回の衆院選で、比例票だけでも、自民党の2103万に次ぐ、1044万もの票を獲得した中道の漂流。その民意はどこへいってしまうのか...

野党の存在意義が、いま改めて問われています。