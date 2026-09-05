良かった点と気になった点の総評まとめ

草刈りの「あまったコード」問題が劇的解決？専用ヘッドで太いナイロンコードを再利用

壁際も安心！マキタ「あぜ刈りアタッチメント」で飛散ゼロの快適な草刈りを実現

コメリの高コスパ自走草刈機でボーボーの田んぼの草を刈る！！

チャンネル情報

JAPANESE WASABI FARMER. バッテリーで動くものが大好物。使ってみて良かったもの等を紹介していきます。時々DIY。 比較的長い動画が多いので、コーヒー片手にお楽しみください。 【おすすめ商品リスト】 https://www.amazon.co.jp/shop/wasabichannel ※当チャンネルはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。