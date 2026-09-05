ダイソー「500円ロボット掃除機」は本当に使える？驚きの検証結果と意外な活用法
YouTubeチャンネル「WASABI CHANNEL」が「【500円】ダイソーのロボット掃除機が衝撃的すぎた【レビュー】」を公開した。ダイソーで販売されている550円（税込）のロボット掃除機を実際に稼働させ、その性能や独自の構造について徹底検証している。
動画内で取り上げたのは、単3乾電池3本（別売）で稼働する「ロボット掃除機（電池タイプ）」。ゴミを吸引するタイプではなく、底面に面テープで専用のクリーンシートを貼り付け、フローリングの拭き掃除を行う仕様となっている。スイッチを入れると、障害物にぶつかった際に自動で方向転換するロボット掃除機らしい挙動を見せた。
しかし、木クズを大量に撒いたテーブルの上で清掃力をテストしたところ、ゴミが多い場所では車輪が滑って立ち往生してしまう弱点が露呈した。WASABIは清掃後のシートを確認し、「ホコリや髪の毛をかろうじて取ってくれる」と評価しつつも、モーター音がかなりうるさい点や、電池交換のたびにシートを剥がす必要がある構造の不便さを指摘している。
最終的な総評として、WASABIは「実用性はほぼない」としながらも、「ジョークグッズ」として楽しむ分には面白いと語る。さらに、デザイン性の高さや550円という圧倒的な安さを考慮し、「ペットのおもちゃなどに改造できそう」と独自の目線で新たな活用法を見出していた。
掃除の主戦力としてではなく、構造を楽しむアイテムや工作の素材として割り切って購入するのが良さそうだ。低価格だからこそできる遊び心をくすぐるユニークな商品と言えるだろう。
動画内で取り上げたのは、単3乾電池3本（別売）で稼働する「ロボット掃除機（電池タイプ）」。ゴミを吸引するタイプではなく、底面に面テープで専用のクリーンシートを貼り付け、フローリングの拭き掃除を行う仕様となっている。スイッチを入れると、障害物にぶつかった際に自動で方向転換するロボット掃除機らしい挙動を見せた。
しかし、木クズを大量に撒いたテーブルの上で清掃力をテストしたところ、ゴミが多い場所では車輪が滑って立ち往生してしまう弱点が露呈した。WASABIは清掃後のシートを確認し、「ホコリや髪の毛をかろうじて取ってくれる」と評価しつつも、モーター音がかなりうるさい点や、電池交換のたびにシートを剥がす必要がある構造の不便さを指摘している。
最終的な総評として、WASABIは「実用性はほぼない」としながらも、「ジョークグッズ」として楽しむ分には面白いと語る。さらに、デザイン性の高さや550円という圧倒的な安さを考慮し、「ペットのおもちゃなどに改造できそう」と独自の目線で新たな活用法を見出していた。
掃除の主戦力としてではなく、構造を楽しむアイテムや工作の素材として割り切って購入するのが良さそうだ。低価格だからこそできる遊び心をくすぐるユニークな商品と言えるだろう。
YouTubeの動画内容
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JAPANESE WASABI FARMER. バッテリーで動くものが大好物。使ってみて良かったもの等を紹介していきます。時々DIY。 比較的長い動画が多いので、コーヒー片手にお楽しみください。 【おすすめ商品リスト】 https://www.amazon.co.jp/shop/wasabichannel ※当チャンネルはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
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