【神回】3万円vs数千万円のギターは何が違う？初心者が損しないための「残酷な真実」をプロが暴露

意外と知らない名曲の罠？脳汁が止まらなくなる音楽の「転調」がもたらす恐るべき効果

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メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。 バンドの現実と成功のウラ側 夢と金の間でもがく表現者への指針 経営者視点の音楽ビジネス 実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。