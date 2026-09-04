損しないミスド食べ放題の攻略法！1万円チャレンジから学ぶ「さつまいもド」の罠と元を取る戦略
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【リベンジ】ミスド1万円チャレンジ‼︎新作ドーナツを食べまくった結果、まさかの過去最悪に…【食べ放題】」を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃんがミスタードーナツのビュッフェに挑戦し、新作を中心に1万円分の完食を目指している。結果として、二人は合計30個のドーナツを平らげたものの、目標金額には届かず、食べ放題の難しさを痛感する結末となった。
「さつまいもド」の新作や「ミセスドーナツ」シリーズなど、豊富なラインナップを次々と味わう二人。序盤に選んだ「さつまいもド 石焼き芋風」について、「石焼き芋の香ばしい感じを表現している」と高く評価する。しかし、食べ進めるにつれて生地の重さが胃にのしかかっていく。「やればやるほど芋感がなくなってきた」「思ったより重かったぞ」と、見た目以上の満腹感に苦戦を強いられた。
甘さに限界を感じ始めた二人は、「BBQフランクフルト」や「エビグラタンパイ」などの惣菜系パイに救いを求める。「エビグラタン食べたらちょっと元気になった」としょっぱい味でリフレッシュを図る作戦に出た。ところが、パイ生地自体も重みがあるため、「8000円以下だったらもう引退だ」と弱音を吐き始める。終盤は「ポン・デ・黒糖」や「フレンチクルーラー」など、比較的軽めの定番メニューを中心に追い込みをかけた。
最終的に30個完食で6,985円分にとどまり、交通費や食べ放題の元手などを考慮すると「完全に赤字」と悔しさをにじませた。ミスドの食べ放題で高額を狙うには、単価が高くても重い芋系やパイの配分をいかにコントロールするかが鍵となる。読者がビュッフェに挑む際は、今回の二人が見せた限界とメニュー選びの難しさをぜひ役立ててほしい。
「さつまいもド」の新作や「ミセスドーナツ」シリーズなど、豊富なラインナップを次々と味わう二人。序盤に選んだ「さつまいもド 石焼き芋風」について、「石焼き芋の香ばしい感じを表現している」と高く評価する。しかし、食べ進めるにつれて生地の重さが胃にのしかかっていく。「やればやるほど芋感がなくなってきた」「思ったより重かったぞ」と、見た目以上の満腹感に苦戦を強いられた。
甘さに限界を感じ始めた二人は、「BBQフランクフルト」や「エビグラタンパイ」などの惣菜系パイに救いを求める。「エビグラタン食べたらちょっと元気になった」としょっぱい味でリフレッシュを図る作戦に出た。ところが、パイ生地自体も重みがあるため、「8000円以下だったらもう引退だ」と弱音を吐き始める。終盤は「ポン・デ・黒糖」や「フレンチクルーラー」など、比較的軽めの定番メニューを中心に追い込みをかけた。
最終的に30個完食で6,985円分にとどまり、交通費や食べ放題の元手などを考慮すると「完全に赤字」と悔しさをにじませた。ミスドの食べ放題で高額を狙うには、単価が高くても重い芋系やパイの配分をいかにコントロールするかが鍵となる。読者がビュッフェに挑む際は、今回の二人が見せた限界とメニュー選びの難しさをぜひ役立ててほしい。
YouTubeの動画内容
関連記事
【買うべき】コーンフレーク＆グラノーラ全8種食べ比べ！興味ゼロの妻が「めっちゃ美味しい」と絶賛した神アイテムとは
「付き合ってからでもめちゃくちゃ傷つく」爆食ダイエット夫婦が語る恋愛の真髄
爆食夫婦が厳選！ロピアの極太ウインナーとレア焼きサーモンで作る「理想の朝食」の正解
チャンネル情報
毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
youtube.com/@bakushokufufu YouTube