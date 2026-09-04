「今日年金が出たんです」75歳のベテランナンパ師が放った“まさかの口説き文句”
YouTubeチャンネル「ラファエル Raphael」が、「７５歳のベテランナンパ師」と題したショート動画を公開した。路上に立つ女性に対し、75歳の男性が果敢にナンパを試みるも、「ジジイじゃねーかよ」と一蹴されるユニークなやり取りが収められている。
動画は、黒を基調としたコインランドリーの店舗前でスマートフォンを操作する女性のもとへ、水色の半袖シャツに身を包んだ白髪の高齢男性が歩み寄る場面からスタートする。男性がおずおずと「あの…もし…ナンパです」と声をかけると、女性は間髪入れずに「いや、ジジイじゃねーかよ」と強烈なツッコミを入れた。
男性がめげずに「ご飯行きませんか？」と誘うも、女性は「だからジジイじゃねーかよ。お前いくつだよ」と一蹴。男性が「75です」と実年齢を明かすと、女性は呆れたように「ちょ、ジジイじゃねーかよ」と繰り返す。しかし男性の心は折れず、「肉が好きなんです」「肉食べに一緒に」と、まさかの肉食アピールを展開し始めた。女性が「肉食えねーだろ」と指摘すると、男性は「いや、大丈夫です。よく噛みます」と真剣な表情で返答。さらに女性から「詰まって死ぬぞ」と辛辣な言葉を浴びせられる様子が収められている。
その後も男性は「一緒に行きません？」「ぜひ」と何度も頭を下げながら粘り強く誘い続ける。ついに「今日年金が出たんです」と自身の収入源を武器にした独自の口説き文句まで飛び出すが、女性は「大事にしろよ、年金」とピシャリ。「気持ちわりーんだよマジで」と突き放し、「いや、行けると思ってんの？」「無理だろ」と徹底的に拒絶の姿勢を見せた。
再三のアピールにもかかわらず、男性が「だめですか？」と最後の望みをかけるも、女性の「だめ、無理」という容赦ない言葉を受け、ついに「わかりました。じゃあ…諦めます」と背を向けた。75歳という年齢を感じさせない男性の果敢な行動力と、終始「ジジイじゃねーかよ」と連呼する女性の小気味良い掛け合いが、短い動画の中で濃密な世界観を作り上げている。
動画は、黒を基調としたコインランドリーの店舗前でスマートフォンを操作する女性のもとへ、水色の半袖シャツに身を包んだ白髪の高齢男性が歩み寄る場面からスタートする。男性がおずおずと「あの…もし…ナンパです」と声をかけると、女性は間髪入れずに「いや、ジジイじゃねーかよ」と強烈なツッコミを入れた。
男性がめげずに「ご飯行きませんか？」と誘うも、女性は「だからジジイじゃねーかよ。お前いくつだよ」と一蹴。男性が「75です」と実年齢を明かすと、女性は呆れたように「ちょ、ジジイじゃねーかよ」と繰り返す。しかし男性の心は折れず、「肉が好きなんです」「肉食べに一緒に」と、まさかの肉食アピールを展開し始めた。女性が「肉食えねーだろ」と指摘すると、男性は「いや、大丈夫です。よく噛みます」と真剣な表情で返答。さらに女性から「詰まって死ぬぞ」と辛辣な言葉を浴びせられる様子が収められている。
その後も男性は「一緒に行きません？」「ぜひ」と何度も頭を下げながら粘り強く誘い続ける。ついに「今日年金が出たんです」と自身の収入源を武器にした独自の口説き文句まで飛び出すが、女性は「大事にしろよ、年金」とピシャリ。「気持ちわりーんだよマジで」と突き放し、「いや、行けると思ってんの？」「無理だろ」と徹底的に拒絶の姿勢を見せた。
再三のアピールにもかかわらず、男性が「だめですか？」と最後の望みをかけるも、女性の「だめ、無理」という容赦ない言葉を受け、ついに「わかりました。じゃあ…諦めます」と背を向けた。75歳という年齢を感じさせない男性の果敢な行動力と、終始「ジジイじゃねーかよ」と連呼する女性の小気味良い掛け合いが、短い動画の中で濃密な世界観を作り上げている。
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