磁石にくっつく“格安の純金”実は銅と鉄だった　「田中貴金属」「ミキモト」“偽サイト”被害相次ぐ　パールは“プラスチックの質感”

「田中貴金属」や「ミキモト」をかたる詐欺被害が、2025年10月以降相次いでいるという。消費者庁は、偽サイトで購入してしまった場合は、消費者ホットラインに電話するよう呼びかけている。

去年10月以降、被害相談239件

有名ブランドをかたる詐欺被害が相次いでいる。

フジテレビ経済部・吉川薫記者：

こちらのコイン持ってみるとかなり軽くて、ネックレスもパールがプラスチックのような質感です。こちら純金をうたったコインですが、磁石をつけるとくっつきます。

これらは金取引大手「田中貴金属」や世界の真珠ブランド「ミキモト」をかたる「偽の販売サイト」から送られてきた偽商品だ。

消費者庁は3日午後、こうした被害相談が2025年10月以降、239件寄せられていると発表した。

偽サイトでは、「30年前の金価格」などと格安をうたい、81％引きの2万9000円などと“純金”と偽り販売していたが、実際は「銅」と「鉄」で作られた偽物だった。

消費者庁は、購入前にサイトをよく確認するとともに、偽サイトで購入してしまった場合は、すぐに消費者ホットラインの番号「188（いやや！）」に電話するよう呼びかけている。

（「イット！」9月3日放送より）