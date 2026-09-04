大阪府泉大津市のレンタル倉庫内で拳銃1丁を所持したとして、奈良県警は4日、59歳の暴力団組長を逮捕したと発表しました。

銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、岸和田市の無職で、特定抗争指定暴力団「六代目山口組」傘下の組長、日比基晴容疑者（59）です。

日比容疑者は3日午後0時半ごろ、他人名義で借りていた泉大津市のレンタル倉庫内で自動装てん式拳銃を1丁持っていた疑いがもたれています。

警察によりますと、去年12月ごろ、覚醒剤の売人の疑いがある日比容疑者について内偵捜査を始めていて、今年9月3日、このレンタル倉庫に日比容疑者が出入りしていたところを覚醒剤取締法違反の疑いで捜索した結果、拳銃が見つかったということです。

拳銃は、衣装ケースの中に納められたシューズケースの中の黒色のプラスチックケースの中に銃弾13個とともに入っていて、シューズケースとプラスチックケースにはそれぞれ南京錠がかかっていたということです。

警察は日比容疑者の認否については明らかにしていません。

倉庫からは100グラムくらいの覚醒剤も見つかったということで、警察は覚醒剤取締法違反の疑いでも捜査を進める方針です。