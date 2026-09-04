手作りのヘッドギアをつけたおじいちゃん犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万回再生を突破し、「可愛すぎて泣ける」「愛おしくて大好き」「愛情いっぱいですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：18歳のおじいちゃん犬が頭をぶつけないために『手作りのヘッドギア』をつけてみた結果…あまりに愛おしい光景】

愛情こもった手作りヘッドギア

Instagramアカウント「nakuuruq_tomita」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『いずも』ちゃんのワンシーンです。18歳になったいずもちゃんは、少しずつ目が見えにくくなってきました。

歩いている途中によろけて、壁などに頭をぶつけてしまうことも。そこで飼い主さんは、いずもちゃんの頭を守るために、手作りのヘッドギアを用意しました。

頭をぐるりと包むふわふわの白いヘッドギアをつけた姿は、まるで小さな羊さんのよう。可愛らしい見た目だけでなく、よろけて壁にぶつかったときにはクッションのように衝撃を和らげ、頭部をしっかり守ってくれるそうです。

ぶつかったあとも、本人は気づいていないように歩き続けることも…。飼い主さんの優しさがたっぷり詰まった手作りギアに包まれながら、今日も愛おしい姿を見せてくれるいずもちゃんなのでした。

この投稿には「いいアイデア！」「可愛くて機能的で最高」「大切にされてもらって幸せだね」などの温かなコメントが寄せられています。

元気に楽しむ18歳の散歩

いずもちゃんは、涼しく過ごしやすい日で体調が良いときには、お外へお散歩に出かけるそうです。外の空気を感じながら歩くいずもちゃんは、とても嬉しそうな笑顔に。18歳とは思えないほど、生き生きとした表情を見せてくれます。

無理のない範囲でお散歩を楽しみながら、家族との時間もたっぷり満喫。愛情いっぱいのサポートを受け、いずもちゃんは自分のペースで健やかなシニアライフを送っているようです。

大切にされながら穏やかな毎日を過ごす姿に、心が温かくなってしまいますね。

いずもちゃんの穏やかな日常は、Instagramアカウント「nakuuruq_tomita」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nakuuruq_tomita」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。