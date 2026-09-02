同じユニクロでも…ダサく見える人の「NG着こなし」4選。中年男性が陥りがちな“サイズ選びの罠”
-［メンズファッションバイヤーMB］-
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第587回をよろしくお願いします。
◆2026年秋冬！これ着てると周りから「ダサい」と思われてます…
まだまだ残暑厳しい季節ですが、ファッション業界ではもうすっかり秋冬モード！ お店に行っても夏服はほとんどなく、秋物が増えてきているかと思います。
9月になったらもう長袖。そんなわけで今回は「ダサい着こなし・おしゃれな着こなし」を対比で解説。同じユニクロでも着方によって印象は全然変わります。ダサオジにならないように、是非ご参考に！
◆カットソーのダサい着こなし・おしゃれな着こなし
まずはカットソー/ロンTの着こなし。これからの時期はロンTが主役になるかと思いますが、同じユニクロ・GUでもサイズ選びで印象が激変します。
よく街で見かけるのがジャストすぎる着こなし。「ダサい」とまで言うとちょっと申し訳なさすぎですが……おそらくファッションに興味がないんだろうなあというサイズ感。別におしゃれなんてどうでもいい話なので「そんなものにかける時間なんてない！」と思うのあれば結構なのですが、なるべく格好良く見せたいならサイズ感の見直しをおすすめします。
10年前、20年前なら「サイズ選びは体型に合わせて」が普通でした。今でもあらゆるブランド・あらゆる服で無思考に同じサイズを選ぶ人が案外多いと思いますが、おしゃれな人は同じユニクロ・GUでもサイズ選びで差をつけます。
おすすめは2サイズ程度のUP。ジャストサイズを選ぶと単純に体型がバレてしまいます。画像は若い人がモデルですが、40を過ぎるとお腹の出っ張りも気になるでしょう。しかも今はサイズ感大きめに着ても違和感のないトレンドです。ジャストよりもルーズ、ルーズよりもビッグサイズを好む時代。今どきジャストサイズのフィット感を選ぶおしゃれな人はほとんどいません。大事なのは「体型に合わせたサイズ」ではなく「より美しく見えるサイズ」です。
「でも、単に大きいサイズを選ぶとだらしなくなるんじゃない？」
とお思いでしょうが、それは素材感でカバーします。光沢のある素材を選ぶと、大きいサイズでもだらしなくなりません。余った布がドレープを生み出してくれるので、ユニクロ・GUの無地でも高級感が強くなります。だから最近はどのお店でも、テロテロの素材でオーバーサイズのものが売られているんです。体型も隠せるし高級感も出せる。「体型でサイズを合わせている人」と簡単に差をつけられて一石三鳥。首周りもゆったりするので色気が出やすく、おすすめです。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第587回をよろしくお願いします。
◆2026年秋冬！これ着てると周りから「ダサい」と思われてます…
まだまだ残暑厳しい季節ですが、ファッション業界ではもうすっかり秋冬モード！ お店に行っても夏服はほとんどなく、秋物が増えてきているかと思います。
9月になったらもう長袖。そんなわけで今回は「ダサい着こなし・おしゃれな着こなし」を対比で解説。同じユニクロでも着方によって印象は全然変わります。ダサオジにならないように、是非ご参考に！
まずはカットソー/ロンTの着こなし。これからの時期はロンTが主役になるかと思いますが、同じユニクロ・GUでもサイズ選びで印象が激変します。
よく街で見かけるのがジャストすぎる着こなし。「ダサい」とまで言うとちょっと申し訳なさすぎですが……おそらくファッションに興味がないんだろうなあというサイズ感。別におしゃれなんてどうでもいい話なので「そんなものにかける時間なんてない！」と思うのあれば結構なのですが、なるべく格好良く見せたいならサイズ感の見直しをおすすめします。
10年前、20年前なら「サイズ選びは体型に合わせて」が普通でした。今でもあらゆるブランド・あらゆる服で無思考に同じサイズを選ぶ人が案外多いと思いますが、おしゃれな人は同じユニクロ・GUでもサイズ選びで差をつけます。
おすすめは2サイズ程度のUP。ジャストサイズを選ぶと単純に体型がバレてしまいます。画像は若い人がモデルですが、40を過ぎるとお腹の出っ張りも気になるでしょう。しかも今はサイズ感大きめに着ても違和感のないトレンドです。ジャストよりもルーズ、ルーズよりもビッグサイズを好む時代。今どきジャストサイズのフィット感を選ぶおしゃれな人はほとんどいません。大事なのは「体型に合わせたサイズ」ではなく「より美しく見えるサイズ」です。
「でも、単に大きいサイズを選ぶとだらしなくなるんじゃない？」
とお思いでしょうが、それは素材感でカバーします。光沢のある素材を選ぶと、大きいサイズでもだらしなくなりません。余った布がドレープを生み出してくれるので、ユニクロ・GUの無地でも高級感が強くなります。だから最近はどのお店でも、テロテロの素材でオーバーサイズのものが売られているんです。体型も隠せるし高級感も出せる。「体型でサイズを合わせている人」と簡単に差をつけられて一石三鳥。首周りもゆったりするので色気が出やすく、おすすめです。