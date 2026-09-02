日焼けしたギャルたちが街を闊歩し、こぞってハイブランドのアイテムを買い求めていた平成中期。長引く不況の閉塞感に、若者たちが「自分探し」に奔走した2000年代、一世を風靡した車があった。トヨタの「bB」である。

【画像】bB（2000年発売）を現在もカスタムしながら乗りまわすオーナーたち…自慢の愛車を写真で一気に見る

当時、街にはカスタムされたbBがあふれ、夜には煌々とネオンを輝かせながら重低音をかき鳴らしていた。「若者のクルマ離れ」が指摘されはじめたあの頃、なぜヤンチャな若者たちはあれほどbBの改造に熱中していたのだろうか。

今回はbBの一大ブームを振り返り、トヨタによる前代未聞のマーケティング手法や、今でもbBを愛してやまない改造車オーナーたちの姿から、当時の熱狂を紐解いてみたい。



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世界のトヨタが「改造上等」で売り出した

平成の車業界は、「セダン不振」に苦しんだ時代である。バブル崩壊から景気は一向に上向かず、若者たちはクラシックなセダンにステータス性を感じなくなっていく。

車選びにおいては「利便性」や「経済的な合理性」が重視されるようになり、90年代中頃からはミニバンやコンパクトカーが生活のスタンダードになっていった。

そのなかで2000年に登場した初代bBは、若者たちに再度「趣味としての車」を楽しんでほしいという狙いから開発された車である。トヨタはヤンチャな若者にターゲットを定め、あらかじめ「カスタム前提の車」として売り出したのだ。

そのコンセプトは異例ずくめの新車発表からして明らかだった。発表の場として選ばれたのは通例の東京モーターショーではなく、カスタムカーの祭典「東京オートサロン」。驚くべきことに、会場にはノーマルの車が1台も展示されていなかった。

かわりにbBの専用ブースに並んだのは、さまざまなアフターパーツメーカーのエアロパーツをまとった11台の改造bB。メーカーによる公式なリリースでありながら、素の状態をあえて見せず、「カスタム後の完成図」だけを提示したのである。

さらに、ここでデモカーに装着されていた社外パーツは、実際に全国のディーラーで直接注文できる仕組みになっていた。要するに、トヨタで公式に改造車が買えたわけである。

今でこそ「モデリスタ仕様のアルファード」など、オプションでのエアロパーツ装着は一般的なものになっている。しかし、当時はエアロパーツなどに関する1995年の規制緩和からまだ日が浅く、とくに社外パーツにはアングラなイメージが残されていた。

こうしたなか、「社外品を使いながらメーカー公認」というスタイルを打ち出したbBが、その後の車業界に与えた影響は小さくなかっただろう。「新車時点で他人と差別化したい」という消費者の欲求を、メーカー側がはっきりと肯定し、それを後押しする構えを示したのである。

「ギラギラ」に「ズンドコ」…bB特有のカスタム傾向

このようにbBは、メーカーがヤンチャな若者に向け、公然と「改造してください」といわんばかりに売り出した車である。ただbBのボクシーなデザインと見切りのよさは、ターゲット層以外からも好評だった。

当時の新車価格はおおむね130万円～170万円と、同時期のカローラとほぼ重なる価格帯。若者でも手の届きやすい価格に加え、手頃なサイズ感と広い車内も手伝って、結果的にファミリー層や高齢夫婦など幅広い層に受け入れられた。

月販目標の5000台に対し、初期受注は3万2000台以上。2000年の登録車販売台数ランキングでは7位に入るヒットを記録している。

実際のbBのユーザー層について、当時からガソリンスタンドで勤務している50代男性は次のような印象を語る。

「弄ってるのはヤンキーっぽい人だよね。ちょっと前のS-MX（1996年発売のホンダのトールワゴン）もそんな感じだった。でもbBの方が色んな人が乗ってたんじゃないかな。おじいちゃんとか、女の人もよく見たし。

まぁbBもS-MXも、VIP系（高級セダンの改造車）に乗ってるヤンキーよりは軽い感じ。今だとマイルドヤンキーか。仲間と車で出かけてワイワイやるとか、そういうイメージだよね」

カスタム文化を影で支えた「深夜のドンキ」

果たしてメーカーの目論見どおり、bBのオーナー層は大きなカスタム需要を形成し、アフターパーツ市場が一気に開拓されていく。街にはシャコタン、大径ホイール、フルエアロをまとったbBがあふれかえった。

とくにbBに特徴的だったのが、「走るクラブ」のような車内空間を演出するカスタムが多く見られたことだ。「光り物」を車内にふんだんに取り入れ、ギラギラしたインテリアパーツや芳香剤、さらには荷室に巨大なサブウーファーをインストールした車両が夜の街を行き来した。

当時は内装カスタムが手軽になっていた背景もある。カーアクセサリーブランドの大手『D.A.D』は、車内用テーブルやカーテンといった装飾品を多く展開し、bB専用のインテリアパネルなどもラインナップ。大がかりなカスタムをせずともラグジュアリー感を演出できた。

また、長引く平成不況も、bBがカスタム好きの若者にウケた要因のひとつだろう。当時は吉野家の牛丼が280円、マックのハンバーガーが59円というデフレまっただなかの時代。節約志向が高まるなかで、90年代半ばに最盛期を迎えたVIPカー（高級セダンのカスタム）は維持費がネックになる。対してコンパクトカー規格のbBであれば税金も安く、無理なく車弄りを楽しめた。

さらにbBのブームは、ディスカウントショップの「ドン・キホーテ」が全国に店舗数を増やしていった時期とも重なる。夜中にぶらりと愛車で出かける層が、買い物ついでに車内用イルミネーションや芳香剤といったアイテムを入手できる環境が整っていったのだ。

「エコカーブーム」の波に飲まれた2代目

2005年に登場した2代目bBは、さらにヤンチャ層に向けたコンセプトを加速させた。グレードによっては純正で9個ものスピーカーを配置し、オーディオの音楽に連動してブルーのLEDイルミネーションが点滅するという、“移動するクラブ”のような装備を採用したのである。

しかし、ここまで「おあつらえ向き」の仕様にされてしまうと、「自分の色に染めたい」と考える層はかえって敬遠してしまうようだ。発売して間もなくは売上を伸ばしたものの、年々数字は右肩下がりになっていく。

2009年4月にはエコカー減税が開始され、消費者側も「低燃費・環境志向」へとシフト。エコカーの対象から外れた2代目bBは、こうした流れに淘汰されていった。

2016年からは、同じコンパクトなトールワゴンでありながら、より実用的なスライドドアを採用した「ルーミー／タンク（ダイハツ・トールのOEM）」が大ヒット。bBのユーザー層も取り込まれ、街中でbBを見かける機会はめっきり減っていった。

「平成っぽくて懐かしい」現在もbBを愛し続ける強者たち

しかしブームが去った今でも、独特の存在感に惹かれてbBのカスタムを続けるマニアたちがいる。当時は経済的な合理性からbBを選ぶ若者も多かったが、現在残っているのは、あえてbBのスタイルにこだわる“強者”たちだ。

たとえば20代の男性整備士は、イベント用のbBと普段使い用のbB、2台を使い分けるほどの熱狂ぶりを見せる。彼自身、bBが大ヒットした当時はまだ幼く、リアルタイムの記憶はないというが、「なぜか四角いデザインに惹かれた」と語る。

ダッシュボードにファーを敷き詰めたスタイルは、周囲から「平成っぽくて懐かしい」などと声をかけられることも。当時を知らない本人も、年配者からそのように見られることは励みになるという。

「最初は周りの目が恥ずかしかった」という女性オーナー

また、bBを弄るオーナーのなかには女性の姿もしばしば見られる。結婚するまで車に興味がなかったという女性オーナーは、夫がかつて2台のbBを弄っていたこともあり、子育て用の車として初代bBを購入した。

カスタムを担当するのは溶接の経験を持つ夫で、足まわりから排気系までワンオフで仕上げる徹底ぶり。乗る側の妻としては「最初は周りの目が恥ずかしかった」というが、今では夫とともにカスタムを楽しみ、bBで娘の保育園の送迎をこなすこともあるそうだ。

さらに、10代の頃にホンダ・S-MXのブームを経験し、四角い車に憧れていたという女性オーナーもいる。彼女は初代bBを経て、現在は2代目のbBを10年ほど弄り続けているというから驚きだ。

これまで400万円～500万円を投じたというカスタムは本人も納得の仕上がり。内外装ともにド派手でありながら、細部の意匠にもこだわりが窺える。過去にはショップのデモカーとして、カスタムカーの祭典「大阪オートメッセ」にも展示された自慢の1台だ。

かつてストリートを席巻し、大きなブームを巻き起こしたカスタムカーは、流行が過ぎ去った後も根強いファンに支えられ、こうして長く愛されていく。彼ら、彼女らが磨き上げる四角いボディには、かつての「平成の空気」が今も色濃く残り、見る人に独特のノスタルジーを抱かせている。

（鹿間 羊市）