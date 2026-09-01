爆食夫婦が厳選！ロピアの極太ウインナーとレア焼きサーモンで作る「理想の朝食」の正解
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が「【理想の朝食】ロピアの巨大サーモンをレア焼き‼︎幻の青い卵でTKG⁉︎40代夫婦の朝ごはんがカオスすぎたw【爆食】」を公開した。動画では、じゅんちゃんとまるちゃんが、スーパー「ロピア」の特大サーモンや幻の青い卵などを並べた「理想の朝食」を堪能。夫婦ならではの豪快な食べっぷりと、こだわりの食材レビューを展開している。
朝食のメインとして登場したのは、ロピアで購入したアトランティックサーモン。絶妙なレア焼きに仕上げ、醤油を垂らしてご飯と一緒に頬張る贅沢な食べ方を紹介している。大きく切り分けた身をご飯に乗せると、「これ贅沢、やば」と絶賛。身がほどけるような食感に、箸が止まらない様子を見せた。
さらに、アローカナという品種の鶏から産まれた「青い卵」が登場。殻がうっすらと青みがかった珍しい卵を割り、卵かけご飯にして実食する。「まろやかな味で、臭みがまったくない」と驚きの表情を浮かべた。その他にも、ロピアの極太ウインナーに目玉焼きを乗せる斬新な食べ方や、視聴者から寄せられたという手作りの梅干し、スパムなど、ボリューム満点のおかずが次々と紹介されている。
動画の終盤では、まるちゃんが「レモン水の飲みすぎで歯がもろくなり欠けた」という衝撃のハプニングを告白する一幕も。美味しい食材の数々を全力で味わいつつ、クスッと笑える夫婦の日常も垣間見える、見どころ満載の動画となっている。
朝食のメインとして登場したのは、ロピアで購入したアトランティックサーモン。絶妙なレア焼きに仕上げ、醤油を垂らしてご飯と一緒に頬張る贅沢な食べ方を紹介している。大きく切り分けた身をご飯に乗せると、「これ贅沢、やば」と絶賛。身がほどけるような食感に、箸が止まらない様子を見せた。
さらに、アローカナという品種の鶏から産まれた「青い卵」が登場。殻がうっすらと青みがかった珍しい卵を割り、卵かけご飯にして実食する。「まろやかな味で、臭みがまったくない」と驚きの表情を浮かべた。その他にも、ロピアの極太ウインナーに目玉焼きを乗せる斬新な食べ方や、視聴者から寄せられたという手作りの梅干し、スパムなど、ボリューム満点のおかずが次々と紹介されている。
動画の終盤では、まるちゃんが「レモン水の飲みすぎで歯がもろくなり欠けた」という衝撃のハプニングを告白する一幕も。美味しい食材の数々を全力で味わいつつ、クスッと笑える夫婦の日常も垣間見える、見どころ満載の動画となっている。
YouTubeの動画内容
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毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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