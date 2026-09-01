「コスパ最強」新幹線なしで宇都宮から浜松へ！格安＆最速で移動する神ルートを大公開
YouTubeチャンネル「旅するこつあずちゃんねる」が「【新幹線使用禁止】宇都宮/東京～静岡/名古屋を1時間短縮する裏技を紹介！」と題した動画を公開しました。動画では、宇都宮から浜松まで新幹線を使わずに普通列車などで最速かつ快適に移動する方法を紹介しています。
通常、宇都宮から浜松まで新幹線で移動すると片道1万2000円以上かかりますが、動画では青春18きっぷを利用し、実質約3000円で移動するルートを実践しています。宇都宮駅を出発後、まずは宇都宮線の快速列車で大宮駅へ向かいます。大宮駅からは上野東京ラインに乗り換え、JRE POINTを利用してグリーン券に引き換え、熱海駅まで混雑を避けながら移動します。
熱海駅で東海道線の普通列車に乗り換え、沼津駅へ向かいます。この区間では、後ろ3両が元「セントラルライナー」の車両（313系8000番台）で運用されており、追加料金不要で豪華な座席を利用できると説明しています。
沼津駅からは、このルートの要となる「ホームライナー浜松3号」に乗車します。乗車整理券330円を追加するだけで特急車両に乗車でき、普通列車で移動するよりも所要時間を約30分短縮できます。投稿者は「たった330円で30分も時間が変えてしまう列車は全国探してもここだけではないでしょうか」と、そのコストパフォーマンスの高さを絶賛しました。ただし、現在は平日のみの運行である点や、遅延時には運休になる可能性がある点には注意が必要です。
今回紹介されたルートや列車の活用術は、青春18きっぷを利用した長距離移動の強い味方になります。交通費を抑えつつ快適に移動するための旅行プランを立てる際に、役立つ情報となっています。
通常、宇都宮から浜松まで新幹線で移動すると片道1万2000円以上かかりますが、動画では青春18きっぷを利用し、実質約3000円で移動するルートを実践しています。宇都宮駅を出発後、まずは宇都宮線の快速列車で大宮駅へ向かいます。大宮駅からは上野東京ラインに乗り換え、JRE POINTを利用してグリーン券に引き換え、熱海駅まで混雑を避けながら移動します。
熱海駅で東海道線の普通列車に乗り換え、沼津駅へ向かいます。この区間では、後ろ3両が元「セントラルライナー」の車両（313系8000番台）で運用されており、追加料金不要で豪華な座席を利用できると説明しています。
沼津駅からは、このルートの要となる「ホームライナー浜松3号」に乗車します。乗車整理券330円を追加するだけで特急車両に乗車でき、普通列車で移動するよりも所要時間を約30分短縮できます。投稿者は「たった330円で30分も時間が変えてしまう列車は全国探してもここだけではないでしょうか」と、そのコストパフォーマンスの高さを絶賛しました。ただし、現在は平日のみの運行である点や、遅延時には運休になる可能性がある点には注意が必要です。
今回紹介されたルートや列車の活用術は、青春18きっぷを利用した長距離移動の強い味方になります。交通費を抑えつつ快適に移動するための旅行プランを立てる際に、役立つ情報となっています。
YouTubeの動画内容
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