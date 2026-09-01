料理YouTubeチャンネル「とにかく売れたい中華料理屋」が、「スピード料理なら負けません。もちろん君もできるさ！！！」と題した動画を公開しました。手軽に作れる本格的な「速攻回鍋肉」のレシピを紹介しています。



動画では、キャベツを手でちぎるなど手間を省きつつ、本格的な味に仕上げる工程が紹介されています。豚バラ肉に塩胡椒で下味をつけて炒め、キャベツと共に一旦取り出すのがポイントです。味の決め手となるたれ作りでは、ニンニクの香りを出した後に豆板醤を加え、「豆板醤を油によく馴染ませるのがポイント」と強調しています。さらに甜麺醤、砂糖、紹興酒を加えて煮詰め、とろみを出していきます。



「炒めすぎるとキャベツがシナシナになる」ため、具材を戻した後はたれと絡める程度に留めるのがコツです。最後にお酢とごま油で照りとツヤを出して完成。出来上がった回鍋肉をご飯にのせて実食し、「ご飯との相性100%」とその美味しさを表現しています。



忙しい日の夕食にもぴったりなこのレシピ。今夜のおかずにぜひ作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・キャベツ

・ニンニク

・豚バラ肉

・油

・塩

・胡椒

・豆板醤

・甜麺醤

・砂糖

・紹興酒

・お酢

・ごま油



［作り方］

1. キャベツは一口大に手でちぎり、芯の硬い部分は薄くスライスする。

2. ニンニクは薄くスライスし、豚バラ肉は4等分にカットする。

3. 温めた鍋に油を敷き、水気をよく切ったキャベツを強火で油が馴染む程度に軽く炒め、一旦別皿に移す。

4. 鍋の火を止め、豚肉を並べて塩・胡椒で下味をつける。9割ほど火を通したら別皿に移す。

5. 鍋を弱火にして多めの油を加え、ニンニクを炒める。香りが出たら豆板醤を加え、油によく馴染ませる。

6. 甜麺醤と砂糖を加えてよく馴染ませたら、紹興酒を加えて強火で煮詰める。

7. たれに多少とろみが出てきたら、キャベツと豚肉を戻し入れ、たれと馴染ませる程度に軽く炒める。

8. お酢を加え、仕上げにごま油を加えて照りとツヤを出したら完成。



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