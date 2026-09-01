甜麺醤とごま油が香る！白飯が止まらない「速攻回鍋肉」の作り方
料理YouTubeチャンネル「とにかく売れたい中華料理屋」が、「スピード料理なら負けません。もちろん君もできるさ！！！」と題した動画を公開しました。手軽に作れる本格的な「速攻回鍋肉」のレシピを紹介しています。
動画では、キャベツを手でちぎるなど手間を省きつつ、本格的な味に仕上げる工程が紹介されています。豚バラ肉に塩胡椒で下味をつけて炒め、キャベツと共に一旦取り出すのがポイントです。味の決め手となるたれ作りでは、ニンニクの香りを出した後に豆板醤を加え、「豆板醤を油によく馴染ませるのがポイント」と強調しています。さらに甜麺醤、砂糖、紹興酒を加えて煮詰め、とろみを出していきます。
「炒めすぎるとキャベツがシナシナになる」ため、具材を戻した後はたれと絡める程度に留めるのがコツです。最後にお酢とごま油で照りとツヤを出して完成。出来上がった回鍋肉をご飯にのせて実食し、「ご飯との相性100%」とその美味しさを表現しています。
忙しい日の夕食にもぴったりなこのレシピ。今夜のおかずにぜひ作ってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・キャベツ
・ニンニク
・豚バラ肉
・油
・塩
・胡椒
・豆板醤
・甜麺醤
・砂糖
・紹興酒
・お酢
・ごま油
［作り方］
1. キャベツは一口大に手でちぎり、芯の硬い部分は薄くスライスする。
2. ニンニクは薄くスライスし、豚バラ肉は4等分にカットする。
3. 温めた鍋に油を敷き、水気をよく切ったキャベツを強火で油が馴染む程度に軽く炒め、一旦別皿に移す。
4. 鍋の火を止め、豚肉を並べて塩・胡椒で下味をつける。9割ほど火を通したら別皿に移す。
5. 鍋を弱火にして多めの油を加え、ニンニクを炒める。香りが出たら豆板醤を加え、油によく馴染ませる。
6. 甜麺醤と砂糖を加えてよく馴染ませたら、紹興酒を加えて強火で煮詰める。
7. たれに多少とろみが出てきたら、キャベツと豚肉を戻し入れ、たれと馴染ませる程度に軽く炒める。
8. お酢を加え、仕上げにごま油を加えて照りとツヤを出したら完成。
動画では、キャベツを手でちぎるなど手間を省きつつ、本格的な味に仕上げる工程が紹介されています。豚バラ肉に塩胡椒で下味をつけて炒め、キャベツと共に一旦取り出すのがポイントです。味の決め手となるたれ作りでは、ニンニクの香りを出した後に豆板醤を加え、「豆板醤を油によく馴染ませるのがポイント」と強調しています。さらに甜麺醤、砂糖、紹興酒を加えて煮詰め、とろみを出していきます。
「炒めすぎるとキャベツがシナシナになる」ため、具材を戻した後はたれと絡める程度に留めるのがコツです。最後にお酢とごま油で照りとツヤを出して完成。出来上がった回鍋肉をご飯にのせて実食し、「ご飯との相性100%」とその美味しさを表現しています。
忙しい日の夕食にもぴったりなこのレシピ。今夜のおかずにぜひ作ってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・キャベツ
・ニンニク
・豚バラ肉
・油
・塩
・胡椒
・豆板醤
・甜麺醤
・砂糖
・紹興酒
・お酢
・ごま油
［作り方］
1. キャベツは一口大に手でちぎり、芯の硬い部分は薄くスライスする。
2. ニンニクは薄くスライスし、豚バラ肉は4等分にカットする。
3. 温めた鍋に油を敷き、水気をよく切ったキャベツを強火で油が馴染む程度に軽く炒め、一旦別皿に移す。
4. 鍋の火を止め、豚肉を並べて塩・胡椒で下味をつける。9割ほど火を通したら別皿に移す。
5. 鍋を弱火にして多めの油を加え、ニンニクを炒める。香りが出たら豆板醤を加え、油によく馴染ませる。
6. 甜麺醤と砂糖を加えてよく馴染ませたら、紹興酒を加えて強火で煮詰める。
7. たれに多少とろみが出てきたら、キャベツと豚肉を戻し入れ、たれと馴染ませる程度に軽く炒める。
8. お酢を加え、仕上げにごま油を加えて照りとツヤを出したら完成。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
こんにちは 初めまして。おおたきと申します。 田舎で中華料理店でコックとして働いています。 皆様には中華料理の奥深さやおいしさを積極的にお届けしていきます。