『ハリー・ポッター』ドラマ版、12月下旬にHuluで配信決定！

日本テレビとHuluが、世界的メディア＆エンターテインメント企業であるワーナーブラザース・ディスカバリーとグローバル・パートナーシップを結び、プレミアムコンテンツブランド「HBO Max」を、2026年10月1日（木）よりHuluにて開始！ その一環で、全世界注目の『ハリー・ポッター』ドラマシリーズが12月下旬に配信されることも決まった。

日本テレビ、Hulu、ワーナーブラザース・ディスカバリーが提携

10月から新たなブランド「HBO Max on Hulu」がスタートするのに合わせて、高品質な海外コンテンツの拡充とグローバルで多彩なエンターテインメント体験を提供。Huluの月額会員なら誰でも追加料金なく見放題で楽しめるのは、HBO、DCユニバース、ワーナー・ブラザースなどの人気エンターテインメントブランドより数多くのアカデミー賞・エミー賞受賞作や、クラシック作品、人気作品、期待の新作など。

J・K・ローリングの原作により忠実に、原作1冊分を1シーズン使って映像化する『ハリー・ポッター』のドラマ版は、第1シーズンとなる「ハリー・ポッターと賢者の石」が12月下旬に配信予定。すでにハリーをはじめとした主要キャストは決まり、最近では第2シーズンのキャスティングも報じられている。

今回の配信発表に合わせて、ハリー、ロン、ハーマイオニー、ハグリッド、ダンブルドア、マクゴナガルの写った場面写真も到着している。

10月1日（木）より配信の主な海外ドラマ

・『セックス・アンド・ザ・シティ』シーズン1～6

・『AND JUST LIKE THAT… ／セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン1～2

・『THE LAST OF US』シーズン1～2

・『ゲーム・オブ・スローンズ』第1章～第8章

・『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン1～3

・『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』シーズン1

・『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』シーズン1～2

・『ランタンズ』

・『デューン 預言』

・『ドゥーム・パトロール』シーズン1～4

・『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』

・『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』

10月1日（木）からのサービス開始時には、第98回アカデミー賞で作品賞を含む6部門を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』や、『ハリー・ポッター』＆『ファンタスティック・ビースト』シリーズ、『ロード・オブ・ザ・リング』などの人気映画がラインアップに含まれる。『ジョーカー』『アルゴ』『ディパーテッド』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』といった過去のアカデミー賞受賞作品、『スーパーマン』＆『バットマン』シリーズをはじめとするDCユニバースのヒット作も視聴可能に。

またHBO Maxでは、HBOやHBO Maxのオリジナルコンテンツも配信。2025年の誕生以来エミー賞を賑わせている医療ドラマ『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』、人気ビデオゲームをもとにした『THE LAST OF US』、エミー賞作品賞に4度輝く『ゲーム・オブ・スローンズ』とそのスピンオフ（『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』）、バットマンの敵ペンギンの誕生秘話を描く『THE PENGUIN－ザ・ペンギンー』やDC最新ドラマ『ランタンズ』、『セックス・アンド・ザ・シティ』とその続編『AND JUST LIKE THAT…／セックス・アンド・ザ・シティ新章』、大ヒット映画シリーズの前日譚ドラマ『デューン 預言』などもリリースとなる。

（海外ドラマNAVI）

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