「760gで保護した子猫に母性が止まらない2歳児」と題した、保護されたばかりの子猫を大切そうに抱きしめ、優しく額をなでる女の子の動画がTikTokで話題になりました。



【動画】760gで保護した子猫に母性が止まらない2歳児

動画に出てくる子猫は、生後3カ月の頃（推定）に保護されたみぞれくん。飼い主さんが散歩をしているときに発見し、溝に落ちて動けなくなっていたところを緊急保護されました。



先住犬のビーグルが2匹、さらに2歳の娘さんがいる飼い主さん。保護した子猫を飼い猫として迎え入れることには迷いもあったそうですが、お世話をしているうちに愛着がわき、迎え入れることを決意されたとのこと。



投稿された動画には、タオルに包まれたみぞれくんを大切そうに抱きしめながら、右手で優しく額をなでる娘さんの様子が映ります。飼い主さんが「母性が止まらない」と表現するほど、愛情あふれる表情でみぞれくんと触れ合う娘さん。



動画には、「優しくよしよしできて優しい子だね、猫ちゃんも安心してる」「幸せな気持ちになる」「ふたりとも可愛い♡」「小さいお母さんだね」と多くのコメントが寄せられました。



みぞれくんの保護から1カ月。ガリガリだった体はふっくらして毛並みもつやつやになり、すっかり家族の一員とのこと。投稿した飼い主さん（@isaki_0220）に話を聞きました。



ーー娘さんが初めてみぞれくんと出会ったときの様子は？



「おくるみに包まれた小さなみぞれを、とても大切そうに抱きしめながら『いいこ、いいこ』と優しくなでていました。



さらに、保護されたばかりのみぞれに『大丈夫だからね』と、まだ2歳の娘なりの語彙で、一生懸命なぐさめるように声をかけていた姿がとても印象に残っています。



ずっと犬2匹に囲まれて育ってきた娘が、突然家族になった小さなみぞれを、最初から当たり前のように大切にしている姿は、親としてもすごくほほ笑ましかったです」



ーー現在のみぞれくんと娘さんの関係性はいかがですか？



「今はさらに距離が近くなっています。娘は相変わらずみぞれが大好きで、見つけるとすぐに近寄っていきますし、みぞれも娘のそばで自然に過ごしています。



娘はまだ2歳ということもあり、距離感が近すぎて、みぞれに『ちょっとしつこいよ』と思われていそうなときもありますが（笑）、それでも逃げずに一緒にいることも多く、少しずつお互いにちょうどいい関わり方を覚えているように感じます。



娘にとっては、みぞれは『ペット』というより、年の近い弟のような存在なのかなと思っています」



ーー先住犬のいさきくん、まめたくん、娘さん、そしてみぞれくん。これからどのように過ごしていってほしいですか？



「娘にとっては、物心がつく頃から犬と猫がいつもそばにいる環境になります。特別なことをしてほしいというより、これからも今のように、一緒に遊んだり、時にはケンカしたりしながら（笑）、お互いを家族として自然に受け入れて成長していってくれたらうれしいです。



動物と暮らしていると、自分より小さな存在を気づかったり、相手にも気持ちがあることを知ったりする機会がたくさんあると思っています。



いさきとまめた、そしてみぞれとの毎日の中で、娘にも自然とそういった優しさが育っていってくれたらうれしいです。そして、何年後かに、今の写真や動画をみんなで見返して、『こんなに小さい頃からずっと一緒だったんだね』と笑えるような思い出を、これからたくさん作っていけたらと思っています」



「みぞれが家の中で娘や犬たちと当たり前のように過ごしている姿を見ると、ずっと前から家族だったような不思議な感覚になります」と話してくれた飼い主さん。



Instagram（@isaki_0220）やTikTok（@isaki_0220）、YouTube『いさまめfamily』では、ビーグルのいさきくん、まめたくん、茶トラのみぞれくん、そして娘さんの心温まる日常や成長記録を見ることができます。まるで親子のような、いさきくんとみぞれくんの様子も必見です。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）