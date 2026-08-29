レッドソックスにしてみれば、これほど目を背けたくなる９イニングもなかっただろう。ブレーブスのクリス・セール投手（３７）は２７日（日本時間２８日）、本拠地トゥルーイスト・パークでのドジャース戦に先発し、９回１０９球を投げて５安打無失点、１１奪三振、無四球。１―０の完封勝利で今季１３勝目を挙げ、チームを３連勝のスイープへ導いた。完封はレッドソックス時代の２０１９年６月５日以来、実に７年ぶりだった。

圧巻だったのが、大谷翔平投手（３２）との対決だ。３回には２０１８年以来となる１００・１マイル（約１６１・１キロ）を計測する直球をファウルさせ、最後はスライダーで空振り三振。５回にも高めの９９・６マイル（約１６０・３キロ）でバットに空を切らせた。大谷は４打数無安打２三振。３７歳の左腕が、球界最高峰の打者を力でねじ伏せた。

これを見て、地団駄を踏みたくなるのが古巣レッドソックスだろう。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は、ボストンがセールをブレーブスへ放出したトレードについて「これほどまでに失敗するとは予想もしていなかった」との趣旨で再検証。セールはレッドソックス在籍６年間で、選手の総合貢献度を勝利数に換算する指標「ｂＷＡＲ」が１７・０だった一方、ブレーブス移籍後わずか２年３か月で１５・３まで積み上げたと指摘している。

レッドソックスは２３年１２月、故障続きだったセールと金銭をブレーブスへ送り、当時の有望株だったヴォーン・グリソム内野手（２５）を獲得した。ところがセールは移籍１年目の２４年に１８勝３敗、防御率２．３８、２２５奪三振で投手３冠に輝き、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を初受賞。一方のグリソムはボストンで定着できず、２５年１２月にはエンゼルスへトレードされた。

そして今季もセールは衰え知らずだ。２７日の登板を終えて防御率２・０６。２４先発のうち２３試合で３失点以下と抜群の安定感を誇り、過去２１先発では防御率１・８３。この日は山本由伸投手（２８）との投げ合いまで制し、世界一２連覇中のドジャースを封じ込めた。

故障歴を踏まえれば、当時の放出判断に一定の合理性はあった。それでも結果はあまりに皮肉だ。手放したのは衰えた元エースではなく、まだ頂点に立てる左腕だった――。２７日の快投は、その現実をボストンにこれ以上ないほど残酷に突きつけた。