Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」に投稿されたのは、保護猫の「つな」ちゃんと生後9ヶ月の赤ちゃんの仲睦まじい日常。赤ちゃんに寄り添ってくつろぐ姿には、「可愛いすぎて変な声出た」「最強コンビ」など多くの反響が寄せられました。

【動画：『小さな子猫』が『赤ちゃんの足の間』でくつろぎ始めた結果…「可愛すぎて変な声でたｗ」210万再生された尊い光景】

赤ちゃんと仲良しな保護猫「つな」ちゃん

登場するのは、保護猫の「つな」ちゃんと生後9ヶ月の赤ちゃん。ふたりは普段から何かと仲が良く、一緒に過ごすことも多いのだとか。種族も体の大きさも違うふたりですが、自然とそばにいることが多いようです。

そんなふたりの日常には、思わず頬が緩むような光景がたびたび見られるそう。つなちゃんにとって、赤ちゃんのそばは安心して過ごせるお気に入りの場所のひとつなのかもしれません。

赤ちゃんの足の間ですっかりリラックス

ある日、つなちゃんがくつろぐ場所に選んだのは、なんと赤ちゃんの足の間。すっぽりと収まりながら体を預ける姿からは、ふたりが普段から近い距離で過ごしていることがうかがえます。

さらに、つなちゃんは赤ちゃんの足に前足を添え、抱きつくような仕草を見せることも。赤ちゃんも嫌がる様子はなく、ふたりの間には穏やかな時間が流れていたとのことです。

しばらくすると、つなちゃんは足の間に収まったまま寝る体勢に。赤ちゃんのすぐそばで警戒する様子もなく横になる姿は、日頃から築かれてきたふたりの関係を感じさせてくれます。

生後9ヶ月にして「猫使い」の才能も？

別の投稿では、赤ちゃんとつなちゃんが一緒に遊ぶ様子も紹介されています。赤ちゃんが手に持ったぬいぐるみを動かすとつなちゃんは興味津々。目で追いながら、前足を伸ばしてじゃれついていたそうです。

まだ生後9ヶ月ながら、つなちゃんの興味を引く動かし方を心得ているかのような赤ちゃん。普段から猫たちと触れ合っているからこそ、早くも「猫使い」の才能が芽生え始めているのかもしれません。

赤ちゃんとつなちゃんが寄り添う姿には、「赤ちゃんと赤ちゃんが何かしてて可愛い♡」「癒される」「赤さんの肌が柔らかくて気持ち良いんだろうね。ミルクの匂いもするのかな。」など、ふたりの仲の良さにほっこりした人からさまざまな反響が寄せられました。

赤ちゃんの足の間で無防備にくつろぐつなちゃんと、自然に猫と触れ合う赤ちゃん。これからふたりがどのような関係を築いていくのか、成長も楽しみになる光景です。

Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」では、つなちゃんをはじめとする猫さんたちと赤ちゃんが暮らす日常が投稿されています。猫たちと赤ちゃんが見せる、穏やかで微笑ましい交流の数々を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「息子君 きなこ しらたま ごましお まぐろ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。