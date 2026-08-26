高橋成美、実姉との“ペアルック”ショットを公開 貴重な姿にSNSも「女子アナかと思ったよ」「お似合い」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が、26日までに自身のSNSを更新。実姉の美澄さんとのペアルックショットを公開するとともに、番組共演することを伝えた。
【写真】貴重な姿！ペアルックで“マッチョ”ポーズを見せる高橋成美＆姉・美澄さん
高橋は8月29、30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』内の深夜企画『Golden SixTONES 家族対抗SP』に出演することが伝えられているが、SNSにはおそろいのTシャツを着用し、姉妹仲良く決めポーズを見せるショットを投稿。「姉の美澄と出演させていただきます」「絶対みてください！！」と呼びかけた。
この投稿には「お姉様も可愛い 女子アナかと思ったよ」「お姉ちゃん引っ張り出されて楽しそう」「楽しみにしています！」「お似合い」との反響が寄せられている。
【写真】貴重な姿！ペアルックで“マッチョ”ポーズを見せる高橋成美＆姉・美澄さん
高橋は8月29、30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』内の深夜企画『Golden SixTONES 家族対抗SP』に出演することが伝えられているが、SNSにはおそろいのTシャツを着用し、姉妹仲良く決めポーズを見せるショットを投稿。「姉の美澄と出演させていただきます」「絶対みてください！！」と呼びかけた。
この投稿には「お姉様も可愛い 女子アナかと思ったよ」「お姉ちゃん引っ張り出されて楽しそう」「楽しみにしています！」「お似合い」との反響が寄せられている。