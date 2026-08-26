道枝駿佑『M.I.S.S.I.O.N』主題歌がなにわ男子「BLACK OUT MISSION」に決定 予告映像も解禁に
9月14日よりPrime Videoにて配信される道枝駿佑（なにわ男子）主演映画『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』の主題歌は、本作のために書き下ろされたなにわ男子の新曲「BLACK OUT MISSION」に決まった。併せて、主題歌入りの本予告も解禁となった。
【動画】主題歌入りの『M.I.S.S.I.O.N』本予告
本作は、脚本家・森ハヤシによる完全オリジナルストーリー。主演の道枝駿佑は、「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞の役に体当たりで挑み、かつて味わえなかった"青春"にほんろうされるエリート刑事・松見奏多を演じる。
奏多が捜査で潜入する「椿野芸術大学」の学生キャストには、久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈、白本彩奈、杏花らが集結し、厳格な寮長役として峯村リエが参加。さらに、公安部長役に大ベテランの高嶋政宏、その右腕役に山崎紘菜、第二の潜入捜査官役にACEesの深田竜生と、世代を超えたキャスト陣が名を連ねる。
主題歌「BLACK OUT MISSION」は、これまでのなにわ男子のパブリックイメージの固定観念を覆し、グループの新たな振り幅を提示する一曲。楽曲タイトルに刻まれた"MISSION"の文字は本作タイトルとも響き合い、道枝が挑む"前代未聞の潜入任務"と楽曲世界が鮮烈に重なり合う。
本楽曲について道枝は「なにわ男子としてはあまりないダークな雰囲気で、事務所の伝統も感じられる曲だと思いますので、ぜひとも作品と一緒に楽しんでいただけると嬉しいです」とコメントを寄せている。
60秒の本予告は、「BLACK OUT MISSION」をBGMに、本作の緊張・コメディー・ときめきを一気に凝縮した映像だ。椿野芸術大学のミュージカル公演『ラスト ラブ ヴァンパイア』で漆黒のマントをまとった奏多（道枝）が堂々とステージに立つ姿がついに"動く映像"で解禁となるほか、奏多と春菜（久保史緒里）が急接近するシーンも初収録。捜査一本のはずだった奏多の心が揺れ始める瞬間を捉えている。
映画『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、Prime Videoにて9月14日より独占配信。
※道枝駿佑のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■道枝駿佑
自分の主演ドラマでの主題歌は久しぶりの機会なので、すごく嬉しく思っています！
なにわ男子としてはあまりないダークな雰囲気で、事務所の伝統も感じられる曲だと思いますので
ぜひとも作品と一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。
【動画】主題歌入りの『M.I.S.S.I.O.N』本予告
本作は、脚本家・森ハヤシによる完全オリジナルストーリー。主演の道枝駿佑は、「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞の役に体当たりで挑み、かつて味わえなかった"青春"にほんろうされるエリート刑事・松見奏多を演じる。
主題歌「BLACK OUT MISSION」は、これまでのなにわ男子のパブリックイメージの固定観念を覆し、グループの新たな振り幅を提示する一曲。楽曲タイトルに刻まれた"MISSION"の文字は本作タイトルとも響き合い、道枝が挑む"前代未聞の潜入任務"と楽曲世界が鮮烈に重なり合う。
本楽曲について道枝は「なにわ男子としてはあまりないダークな雰囲気で、事務所の伝統も感じられる曲だと思いますので、ぜひとも作品と一緒に楽しんでいただけると嬉しいです」とコメントを寄せている。
60秒の本予告は、「BLACK OUT MISSION」をBGMに、本作の緊張・コメディー・ときめきを一気に凝縮した映像だ。椿野芸術大学のミュージカル公演『ラスト ラブ ヴァンパイア』で漆黒のマントをまとった奏多（道枝）が堂々とステージに立つ姿がついに"動く映像"で解禁となるほか、奏多と春菜（久保史緒里）が急接近するシーンも初収録。捜査一本のはずだった奏多の心が揺れ始める瞬間を捉えている。
映画『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』は、Prime Videoにて9月14日より独占配信。
※道枝駿佑のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■道枝駿佑
自分の主演ドラマでの主題歌は久しぶりの機会なので、すごく嬉しく思っています！
なにわ男子としてはあまりないダークな雰囲気で、事務所の伝統も感じられる曲だと思いますので
ぜひとも作品と一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。