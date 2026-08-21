札幌市の事故現場で、取材をしていたカメラが警察による確保の瞬間を撮影しました。

21日正午すぎ、札幌市中央区で札幌テレビのカメラが事故現場を撮影していたところ…

「逃げた！」

カメラがとらえたのは複数の警察官に取り押さえられた人物。平日の昼間、車や人が行き交うなかで起きた確保の瞬間です。白い服の人物はそのまま警察車両へとのせられていきました。

白い服を着た人物が確保された現場付近では、午後0時20分ごろ、車3台が絡んだとみられる事故が起きていました。警察によりますと、この事故でけが人も出ましたが軽傷だということです。

事故を目撃していた人

「サイレンの音が聞こえていたので見たらプリウスがものすごいスピードでいって、たぶん警察に追いかけられていたと思う。右折待ちしていた車に追突して、さらに横断歩道くらいで違う車にぶつかって、さらに進んで、100メートルくらい進んだところで止まっていた」

札幌市交通事業振興公社によりますと、この事故の影響で路面電車の内回りが一時、運転を見合わせましたが、午後2時すぎ、運転が再開されたということです。