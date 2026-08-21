確保の瞬間をカメラがとらえました。



札幌市中央区で８月２１日正午すぎ、事故の現場にいたＳＴＶのカメラが、白い服を着た人物を警察が確保する瞬間を撮影しました。



札幌市中央区南３条西１４丁目付近の事故現場を撮影していたＳＴＶのカメラ。



次の瞬間ー



複数の警察官に白い服を着た人物が取り押さえられています。

平日の昼間、車や人通りが多い場所での確保の瞬間です。



（友保記者）「こちらの車両、前が壊れ、市電の線路を完全にふさいでしまっています」





（事故を目撃していた人）「サイレンの音が聞こえていたので見たら、プリウスがものすごいスピードで行って、多分警察に追いかけられていたと思う。右折待ちしていた車に追突して、横断歩道くらいで違う車にぶつかって。さらに進んで１００メートルくらい進んだところで止まっていた」

札幌市交通事業振興公社によりますと、この事故の影響で、路面電車の内回りが一時運転を見合わせていましたが、午後２時すぎに運転が再開されたということです。



警察は、事故と取り押さえられた人物の関連を調べています。