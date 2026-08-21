著名人からの祝い花を無断で自作自演していたことが問題視されている中国発の麻辣湯専門店「楊国福麻辣湯」仙台駅前店が2026年8月21日にXを更新。騒動をあらためて謝罪し、営業再開の延期を発表した。

「万全の状態で営業を再開できるよう」

17日にプレオープンした「楊国福麻辣湯」仙台駅前店。その際、店舗前には、鳩山由紀夫元首相やプロスケーターの羽生結弦さんの名義の祝い花が設置されていた。

この祝い花について、当該店舗の公式Xは18日に「臨時休業のお知らせとお詫び」を公開。その中で、「ご本人の許諾を得ることなく第三者の氏名を記載した祝い花を店舗前に設置するという極めて不適切な行為を行っていた」と無断で祝い花を設置したことを認め、謝罪した。

また、「店舗の改善および再発防止に向けた取り組み」のため、18日から21日まで臨時休業とすることを発表した。

その後、「楊国福麻辣湯」仙台駅前店は21日に再びXを更新し、「店舗体制の最終確認および調整のため、営業再開を延期させていただくこととなりました」と22日からの営業再開を延長することを報告。

今後について、「万全の状態で営業を再開できるよう、 必要な対応を進めております」とし、新たな営業再開日程は店頭と公式案内でアナウンスするとした。