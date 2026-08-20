捜査員がつけた異名は「券売のヒロ」。ついに逮捕されました。

窃盗の疑いで逮捕された広瀬公敏容疑者（79）。今月17日、東京駅で券売機を操作していた男性から、現金およそ7万円などが入った財布を盗んだとして現行犯逮捕されました。

男は、10年ほど前から東京駅などの券売機でスリを繰り返していたとみられ、捜査員の間で、「券売のヒロ」と呼ばれていました。

犯行の手口は、こうです。今回、ターゲットになったのは、20代の男性。広島行きのチケットを買おうとしていたとき、背後から広瀬容疑者に声を掛けられました。

広瀬容疑者

「ちょっといいですか」

被害男性

「待ってください」

こう会話をしているすきに、券売機前の台に置いていた財布を盗まれたのです。

被害に遭った男性は。

被害に遭った男性

「（犯行は）ほんとに一瞬、5秒もないぐらい。（男が）声かけるときに視線が男性に向いたので、その隙に盗ったのかな。安全の意識を強めて、どんなタイミングでも盗まれるかもしれないともう少し考えていきたい」

取り調べに対し、広瀬容疑者は容疑を認めたうえで…

広瀬容疑者

「年金をもらっているが、生活が苦しくなった」

東京駅や品川駅では今年7月下旬以降で少なくとも3件、同様の被害が確認されていて、警視庁は余罪についても調べています。