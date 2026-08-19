猛暑で渇水、ダムの水位低下し“幻の橋”や“旧庁舎の屋根”が出現　「こんな姿と想像つかない」　早明浦ダムでは取水制限開始

列島各地で危険な暑さになり、各地のダムでは異変が起きていた。水位が大きく低下し、深刻な渇水状態となっている。

カラカラに乾き地肌むき出しに

今、猛暑が列島を襲う中、各地のダムが“渇水”でピンチを迎えている。

リポート：

私が今、立っている場所は、通常ですと湖の水の中となっている場所です。

取材班が向かったのは、岐阜・白川村にある御母衣（みぼろ）ダムだ。

本来なら水がなみなみと張っているはずだが、今はカラカラに乾き、地肌がむき出しになっている。

許可を得た上でドローンを飛ばし、川の上流を空から見てみると、草原のような場所が広がり、水が少なくなっているのが分かる。

リポート：

昔、集落で使われたものでしょうか。橋もあります。

水が干上がり、橋のような形になっている道が露わになっていた。

観光客もこの“異変”に「こんな姿と想像がつかない。いつもはなみなみと（水が）ある。山にも水が少ないのかなあ…」と驚きを隠せない。

下流への放水が難しくなる最低水位まで、あと4メートルに迫っていた。

富山河川国道事務所・河村陽一副所長：

直近10年間の平均と比べて、約40mくらい（水位が）下がっている。御母衣ダムの流域内の少雪少雨であったことが原因。

渇水でカヌー体験打ち切り

一方、富山県と岐阜県の県境にある“桂湖”（境川ダム）でも渇水の影響が出ていた。

雨が少なく湖の水がどんどん減少し、貯水率は32.1％まで低下。

この渇水によって、夏に人気のカヌー体験は、約1カ月前倒しで打ち切られる事態になった。

普段は見えない旧庁舎の屋根が…

さらに、高知県にある早明浦（さめうら）ダムでは、普段は見えない旧庁舎の屋根が水面に現れた。

早明浦ダムでは19日から取水制限が開始された。

徳島県への19日の供給量は約18％、香川県へは50％削減される。

（「イット！」8月19日放送より）