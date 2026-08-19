日本と欧米の社会環境の違いによる心理的ハードルの差

タトゥーのある人は現在と未来、どちらの利益を優先するか

元警視庁刑事が読み解く秋田県「バスローブ会見」の呆れた実態と組織への影響

元警視庁刑事が紐解く『ラヴ上等』の闇。法務省タイアップへの違和感と「更生」を消費する罠

職質ナメるな！指名手配犯の検挙＆犯罪を未然に防ぐ威力とは【元警視庁刑事が解説】

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。