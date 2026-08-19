「殺そうとは思っていない」踏切内に後続車閉じ込め列車と衝突 52歳男逮捕 男性は避難し無事 交通トラブルか 埼玉
52歳の団体職員の男が後続車を踏切内に閉じ込め、殺人未遂容疑で逮捕された。車は列車と衝突したが、運転していた男性は避難し無事だった。車間距離をめぐるトラブルとみられる。
交通トラブルから殺人未遂事件に
踏切に集まった多くの警察官たち。
白い車の後部は大きく破損しているのが確認できる。
さいたま市岩槻区の踏切で18日、発生した事件。
殺人未遂の疑いで逮捕されたのは団体職員の加藤研一容疑者、52歳だ。
加藤容疑者は後ろを走っていた車を踏切から出られないようにし、運転していた56歳の男性を殺害しようとした疑いがもたれている。
18日午後5時半頃、加藤容疑者が運転する車が踏切内を進行。
その後ろには、被害男性が運転する車が踏切を渡ろうとしていた。
すると、加藤容疑者は自身が運転する車を停車させ…。
後続車が踏切から出られないようにしたのだ。
警察によると、加藤容疑者は自分の車から降り、被害者の車の隣までいき、文句を言いはじめたという。
すると、踏切の警報器が鳴りはじめた。
遮断機が下りた時、加藤容疑者は自分の車に戻り、遮断機が下りきったことを確認し車を発進。
踏切内に残された被害男性も踏切から出ようとするが、車のルーフが踏切にひっかかり、身動きがとれない。
その後、残された車と電車が衝突した。
被害男性は避難し無事…「殺そうと思っていない」
目撃者：
電車の汽笛みたいなのが、すごい今まで聞いたこと無いようなブーンって音が何回も鳴ったので。
目撃者：
車が回転して後ろがグシャってなって。
車は大破したが、被害男性は避難し、ケガはなかったという。
調べに対し加藤容疑者は…。
加藤容疑者「相手の車と距離が近かったので、注意するために車を止めた」「殺そうとは思っていません」と容疑を否認しています。
警察は詳しい状況を調べている。
（「イット！」8月19日放送より）