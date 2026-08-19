サウジアラビアのアル・ナスルに所属するサッカー元ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド（41）は、今後さらに子供をもうける可能性について「絶対にないとは言わない」と語った。ロナウドと妻ジョルジーナ・ロドリゲス（32）は現在、クリスティアーノ・ジュニア君（16）、双子のエヴァちゃんとマテオ君（9）、アラナちゃん（8）、ベラちゃん（4）を育てている。今は増やすタイミングではないが、10年後には改めて検討したいという。



【写真】ついに結婚！指輪も披露した

さらなる子供の可能性について尋ねられたロナウドは、米「ヴォーグ」誌の取材に「絶対にないとは言わないよ」と回答。ジョルジーナも「今もう1人できたら、家の中がパンクしちゃう。でも、一番下の子が15、16歳になる頃にはまだ若いだろうから、それもありね」と続けた。



「あまり整った家庭環境ではない」中で育ったという2人は、子供たちには「何も持たないことの価値と、すべてを持つことの価値」を伝えたいと考えており、子供を中心に据えて生活しているという。



2人は8月11日、ポルトガルの自宅で、子供たちだけが立ち会う内輪の結婚式を挙げた。この日は、ジョルジーナがグッチの店舗で働いていた際に2人が出会ってちょうど10年の節目。ジョルジーナはこの巡り合わせを「運命ね」と振り返る。



ロナウドは「僕は彼女に背を向けていたんだけど、振り返った瞬間、彼女がいた。目が合って、それから……」と当時を振り返り、ジョルジーナが「夢みたいだった」と続けると、ロナウドも「そう、夢だったね。彼女が僕の人生で一番愛する人だよ」と笑顔で語った。



ロナウドは引退を見据え、家族との時間を中心とした今後に思いを馳せているといい、「これがおそらく最後のシーズンになる。素晴らしいレガシーを残したいんだ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）