「日本の韓国風食品って実際どう？」本場韓国人が忖度なしで徹底レビュー！1位に選ばれた意外な商品とは
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が、「【ガチ判定】日本の韓国商品、本場の韓国人は認める？」と題した動画を公開した。日本のスーパーやコンビニで買える「韓国風」食品について、JIN、Jihoon、Tehyokuの3人が本場韓国人の視点から忖度なしのレビューを行っている。
動画では、パッケージの印象から実際の味まで、韓国の食文化と比較しながら多角的に評価していく。丸美屋の「スープdeごはん 参鶏湯風クッパ」については、カロリーを気にする人にはおすすめしつつも、「本格的な味を求めている人には物足りないかもしれない」と辛口の評価を下した。
続いて、マルハニチロの「WILDish 唐辛子ツナ炒飯」を試食。韓国でも人気の「唐辛子ツナ」を実際に使用している点で期待が高まったが、辛さが抑えられているため、韓国人の口にはやや甘く感じられたようだ。一方で、西友フーズの「韓国風ホルモン鍋」は、味付けがキムチ鍋に近い点や、ホルモンの量が少ない点に不満の声が上がった。
最も高く評価されたのは、日清食品の「日清 ポックンミョン」である。試食前は本場の味に近いか疑っていた3人だったが、一口食べると「ごめんなさい、美味しいです」と絶賛。ケチャップとマヨネーズを合わせたようなオーロラソース風の絶妙な味わいと、細麺の食べ応えを高く評価し、「日本のみなさんにも良くて、ほんのりと辛さがある」と太鼓判を押した。
最終的に、日清の「ポックンミョン」が満場一致で1位に選ばれた。日本の韓国風食品は、本場の味を完全に再現するのではなく、日本人の好みに合わせた独自のアレンジが施されていることが浮き彫りになった。本場の韓国人も認めるクオリティの商品を通して、日韓の食文化の融合を楽しんでみてはいかがだろうか。
動画では、パッケージの印象から実際の味まで、韓国の食文化と比較しながら多角的に評価していく。丸美屋の「スープdeごはん 参鶏湯風クッパ」については、カロリーを気にする人にはおすすめしつつも、「本格的な味を求めている人には物足りないかもしれない」と辛口の評価を下した。
続いて、マルハニチロの「WILDish 唐辛子ツナ炒飯」を試食。韓国でも人気の「唐辛子ツナ」を実際に使用している点で期待が高まったが、辛さが抑えられているため、韓国人の口にはやや甘く感じられたようだ。一方で、西友フーズの「韓国風ホルモン鍋」は、味付けがキムチ鍋に近い点や、ホルモンの量が少ない点に不満の声が上がった。
最も高く評価されたのは、日清食品の「日清 ポックンミョン」である。試食前は本場の味に近いか疑っていた3人だったが、一口食べると「ごめんなさい、美味しいです」と絶賛。ケチャップとマヨネーズを合わせたようなオーロラソース風の絶妙な味わいと、細麺の食べ応えを高く評価し、「日本のみなさんにも良くて、ほんのりと辛さがある」と太鼓判を押した。
最終的に、日清の「ポックンミョン」が満場一致で1位に選ばれた。日本の韓国風食品は、本場の味を完全に再現するのではなく、日本人の好みに合わせた独自のアレンジが施されていることが浮き彫りになった。本場の韓国人も認めるクオリティの商品を通して、日韓の食文化の融合を楽しんでみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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