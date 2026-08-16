「毎日こんなに調子が悪いのに…」中村仁美アナ、人間ドックの結果に驚き
フリーアナウンサーでお笑いコンビ「さまぁ〜ず」大竹一樹の妻・中村仁美が、16日までにInstagramを更新。人間ドックの結果を報告した。
【写真】中村仁美、キュートな笑顔の全身ショット
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母だ。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
投稿の中で中村は「先日受けた人間ドックの結果が郵送されてきました」と切り出すと「毎日こんなに調子が悪いのにほぼA判定という…」とコメント。続けて「唯一コレステロール値が指摘されたのでソイラテにしてみました」とソイラテを持つ写真や、笑顔の全身ショットを公開している。
この投稿にファンからは「人間ドックの結果が良くて良かったですね」「いつもステキで見入ってしまいます」「仁美さん素敵です」などのコメントが集まった。
引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）
【写真】中村仁美、キュートな笑顔の全身ショット
中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母だ。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んでいる。
投稿の中で中村は「先日受けた人間ドックの結果が郵送されてきました」と切り出すと「毎日こんなに調子が悪いのにほぼA判定という…」とコメント。続けて「唯一コレステロール値が指摘されたのでソイラテにしてみました」とソイラテを持つ写真や、笑顔の全身ショットを公開している。
この投稿にファンからは「人間ドックの結果が良くて良かったですね」「いつもステキで見入ってしまいます」「仁美さん素敵です」などのコメントが集まった。
引用：「中村仁美」Instagram（@nakamura_hitomi_official）