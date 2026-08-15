【女一人旅】思い立って夜行バスで出発！夏の上高地を満喫するリフレッシュ旅
YouTubeチャンネル「mayoの日常っ。」が「【女一人旅】夏の上高地。日常に疲れたら絶対行って」を公開しました。動画では、思い立ってすぐに出発した長野県・上高地での日帰り一人旅の様子と、大自然の中でデジタルデトックスをする魅力を伝えています。
ライブ配信での発言をきっかけに、急遽夜行バスを予約して上高地へと向かったmayoさん。早朝5時過ぎに到着し大正池へ向かうと、朝霧が立ち込める幻想的な景色を目の当たりにし、「待ってすごくない？」と感動の声を上げました。
その後はマイナスイオンたっぷりの自然探勝エリアを進んでいきます。
透き通る梓川のエメラルドグリーンの水面や、道中で出会った野生の猿など、都会では味わえない大自然のパワーを満喫する姿が収められています。
河童橋を経てたどり着いた明神池の近くにある「嘉門次小屋」では、岩魚の塩焼き定食を注文。
囲炉裏で焼かれた岩魚に「頭から尻尾まで骨も全部食べられる」「ふわっふわで美味しすぎた」と大満足の様子を見せました。
歩き疲れた帰り道には、濃厚なソフトクリームや人気ナンバーワンだという「アルプスの麓 牛乳ブレッド」、なめらかな「上高地プリン」を堪能し、しっかりとスイーツも楽しんでいます。
帰宅後は、ハイボールとおつまみで晩酌を楽しみながら、「河童橋の名前の由来」や「梓川が青い理由」など上高地のトリビアを紹介。
スマートフォンの電波が届きにくい環境で過ごす「プチデジタルデトックス」の良さについても語られました。
日常のタスクから離れ、美しい景色と澄んだ空気に癒やされる上高地への一人旅。
心身ともにリフレッシュしたい時の週末のお出かけプランとして、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
ライブ配信での発言をきっかけに、急遽夜行バスを予約して上高地へと向かったmayoさん。早朝5時過ぎに到着し大正池へ向かうと、朝霧が立ち込める幻想的な景色を目の当たりにし、「待ってすごくない？」と感動の声を上げました。
その後はマイナスイオンたっぷりの自然探勝エリアを進んでいきます。
透き通る梓川のエメラルドグリーンの水面や、道中で出会った野生の猿など、都会では味わえない大自然のパワーを満喫する姿が収められています。
河童橋を経てたどり着いた明神池の近くにある「嘉門次小屋」では、岩魚の塩焼き定食を注文。
囲炉裏で焼かれた岩魚に「頭から尻尾まで骨も全部食べられる」「ふわっふわで美味しすぎた」と大満足の様子を見せました。
歩き疲れた帰り道には、濃厚なソフトクリームや人気ナンバーワンだという「アルプスの麓 牛乳ブレッド」、なめらかな「上高地プリン」を堪能し、しっかりとスイーツも楽しんでいます。
帰宅後は、ハイボールとおつまみで晩酌を楽しみながら、「河童橋の名前の由来」や「梓川が青い理由」など上高地のトリビアを紹介。
スマートフォンの電波が届きにくい環境で過ごす「プチデジタルデトックス」の良さについても語られました。
日常のタスクから離れ、美しい景色と澄んだ空気に癒やされる上高地への一人旅。
心身ともにリフレッシュしたい時の週末のお出かけプランとして、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
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