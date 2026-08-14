大型犬と子猫の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「みんな優しいね」「可愛いが渋滞してる」「微笑ましいです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん子猫が『大型犬のお腹で寝てしまった』結果→『嫌がるかな』と思いきや…とんでもなく尊い光景】

保護猫との暮らし

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴『うに』くん、ゴールデンレトリバー『おから』ちゃん、2歳の女の子『ほの』ちゃんの日常が紹介されています。

ご家族は現在、保護猫ボランティアに力を注いでおり、2匹の子猫のお世話に奮闘しています。子猫たちは、うにくんとおからちゃん。そして、ほのちゃんも積極的に育児を手伝っているそうです。

そんな温かな環境のなか、子猫たちはすっかり家族に心を許している様子。この日は、おからちゃんの足の間にすっぽりとはまり込み、安心したように過ごしていたそうです。

小さな体を寄せてくる子猫を、おからちゃんも嫌がることなく受け入れていたのだとか。その姿だけでも、両者の間にある優しい関係が伝わってきます。

動物病院で定期健診

そんな子猫たちの定期健診のため、一家は動物病院へ。幸い健康上の問題はなく、2匹とも順調にスクスク成長していることが分かりました。

ひと安心したご家族とともに帰宅すると、子猫たちは少し疲れていたようです。しばらくすると、おからちゃんのそばで並んで寝始めたといいます。

ところが、さらに安心できる場所を求めたのでしょうか。子猫の1匹が、おからちゃんのお腹の間へとモゾモゾ入り込んでいきます。

まるで「ここなら安心して眠れそう」と言っているかのような姿に、ご家族も思わずほっこり。大きなおからちゃんの体は、子猫にとって最高の休憩場所になっていたようです。

お腹で寝ちゃった！？

突然の侵入に、おからちゃんも思わず振り返ります。ところが、子猫はまったく気にする様子がありません。

おからちゃんの後ろ足を枕にすると、すっかり落ち着いた様子でその場にとどまっていたそうです。

そんな子猫を見て、おからちゃんも無理に動くことなく、そのまま優しく見守ることに。おからちゃんの温かな体と優しさが伝わったのか、子猫は次第にウトウト。

やがて安心しきったように眠りにつきました。大きなわんこのそばで、小さな子猫が安心して眠る姿は、なんとも尊いもの。種族を越えて寄り添う2匹の姿に、心まで温かくなるワンシーンでした。

この投稿には「温もりに安心したんですね」「優しさに溢れた世界」「これを幸せと呼ばずして何を幸せと言うのだろうか」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。