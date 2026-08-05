知っておきたい「粉もん」の真実…たこ焼きとお好み焼き、食後の血糖値を爆上げするのはどっち？
内科医の山村聡氏が「血糖値実験【お好み焼き vs たこ焼き】内科医が粉もんを食べて検証してみた」を公開した。動画では、「粉もん」の代表格であるたこ焼きとお好み焼きのどちらが食後の血糖値をより大きく上昇させるのかを、山村氏自らの体を使って検証し、その意外な結果と実践的な血糖値対策について解説している。
検証には、二の腕に装着した「FreeStyleリブレセンサー」と専用のスマホアプリが用いられ、食事前と食後10分から90分後までの血糖値の推移が計測された。最初に検証されたのは、有名店の「ネギマヨ」たこ焼き8個（炭水化物64.0g）である。食前の血糖値は104であったが、摂取から60分後には212に達し、108もの急激な上昇を記録した。
続いて、有名チェーンの大阪風お好み焼き「豚玉」1枚（炭水化物60.3g）で同様の検証が行われた。食前の血糖値114からスタートし、50分後に197のピークを迎え、上昇幅は83となった。どちらの食品も食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する特有の波形を描いたが、今回の比較ではたこ焼きの方が上昇幅が大きいことが判明した。山村氏はこの結果について「含まれる炭水化物の量の違いが、上昇幅の違いとなって現れたのではないか」と分析する。
また、粉もんは小麦粉がしっかりと使われている「炭水化物の塊」であると指摘。特に関西地方で見られる粉もんと一緒にご飯を食べる食文化について、「炭水化物＆炭水化物で血糖値急上昇間違いなし」と警鐘を鳴らし、できるだけ避けるべきだと忠告している。
結論として、粉もんは手軽で美味しい反面、血糖値を乱高下させやすい食品である。山村氏は、どうしても粉もんを食べる際の対策として、食事の前に野菜やナッツを摂る「ベジファースト」や「ナッツファースト」、そして食後の適度な運動を推奨している。日常的な摂取は避けつつ、時々の楽しみに留め、血糖値コントロールを意識した工夫を取り入れることが大切だ。
検証には、二の腕に装着した「FreeStyleリブレセンサー」と専用のスマホアプリが用いられ、食事前と食後10分から90分後までの血糖値の推移が計測された。最初に検証されたのは、有名店の「ネギマヨ」たこ焼き8個（炭水化物64.0g）である。食前の血糖値は104であったが、摂取から60分後には212に達し、108もの急激な上昇を記録した。
続いて、有名チェーンの大阪風お好み焼き「豚玉」1枚（炭水化物60.3g）で同様の検証が行われた。食前の血糖値114からスタートし、50分後に197のピークを迎え、上昇幅は83となった。どちらの食品も食後に血糖値が急上昇し、その後急降下する特有の波形を描いたが、今回の比較ではたこ焼きの方が上昇幅が大きいことが判明した。山村氏はこの結果について「含まれる炭水化物の量の違いが、上昇幅の違いとなって現れたのではないか」と分析する。
また、粉もんは小麦粉がしっかりと使われている「炭水化物の塊」であると指摘。特に関西地方で見られる粉もんと一緒にご飯を食べる食文化について、「炭水化物＆炭水化物で血糖値急上昇間違いなし」と警鐘を鳴らし、できるだけ避けるべきだと忠告している。
結論として、粉もんは手軽で美味しい反面、血糖値を乱高下させやすい食品である。山村氏は、どうしても粉もんを食べる際の対策として、食事の前に野菜やナッツを摂る「ベジファースト」や「ナッツファースト」、そして食後の適度な運動を推奨している。日常的な摂取は避けつつ、時々の楽しみに留め、血糖値コントロールを意識した工夫を取り入れることが大切だ。
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