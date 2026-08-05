『踊る大捜査線 N.E.W.』趣里、白洲迅ら新メンバー紹介映像解禁 “謎のキーワード”も明らかに
「踊る」シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.（エヌ・イー・ダブリュー） メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）より、新たに「踊る大捜査線」に参加する新メンバーの特別紹介映像が解禁された。
【動画】 『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』特別映像 〜N.E.W.メンバー篇〜
1997年の連続ドラマ開始以来、数多くの熱狂的なファンを生み出し、日本中に“踊る”ブームを巻き起こした「踊る大捜査線」。今回の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。そして、その治安を預かる首都警察・警視庁。2026年、あの男は、警視庁刑事部捜査第一課にいた。個性豊かな仲間とともに、 “踊る”の、そして青島俊作（織田裕二）の新たな物語が始まる。
台東署の芝田ひばり（趣里）は、いつも捜査に作戦名をつけ、事件解決に意気込む【熱血】刑事。一方、麻布中央署の美浦秋（白洲迅）は、仕事とプライベートの間で【葛藤】を抱える今どきの刑事。そんな二人に、青島俊作が「一緒に行く？ 世界を救いに」と問いかける。
また、青島の同期であり、捜査一課長の北丘（佐々木蔵之介）は、現場を駆け回る青島とは対照的に、【組織】の中で、「このまま定年を待つ」と平穏を望むが...。
さらに、若くして管理官に大抜擢された真下勇気（増田貴久）は、父親である警察庁長官官房審議官補佐の真下正義をはじめ、代々警察官僚の【血統】を持つキャリア組。
他にも、患者の過去が“視える”という不思議な【霊視】能力を持つクリニックの医師・指方（佐藤二朗）に、彼を【献身】的に支える看護師の掛井（玉井詩織）。署内の福利厚生を促進する「【幸福しあわせ】支援部隊」として活動する小昏（野呂佳代）に、謎の【失踪】を遂げた女子高生、村下希衣子（藤吉夏鈴）と須永あかね（齊藤なぎさ）など、個性豊かなキャラクターが勢ぞろいしている。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。
【動画】 『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』特別映像 〜N.E.W.メンバー篇〜
1997年の連続ドラマ開始以来、数多くの熱狂的なファンを生み出し、日本中に“踊る”ブームを巻き起こした「踊る大捜査線」。今回の舞台は、世界有数の巨大都市（メトロポリス）・東京。そして、その治安を預かる首都警察・警視庁。2026年、あの男は、警視庁刑事部捜査第一課にいた。個性豊かな仲間とともに、 “踊る”の、そして青島俊作（織田裕二）の新たな物語が始まる。
また、青島の同期であり、捜査一課長の北丘（佐々木蔵之介）は、現場を駆け回る青島とは対照的に、【組織】の中で、「このまま定年を待つ」と平穏を望むが...。
さらに、若くして管理官に大抜擢された真下勇気（増田貴久）は、父親である警察庁長官官房審議官補佐の真下正義をはじめ、代々警察官僚の【血統】を持つキャリア組。
他にも、患者の過去が“視える”という不思議な【霊視】能力を持つクリニックの医師・指方（佐藤二朗）に、彼を【献身】的に支える看護師の掛井（玉井詩織）。署内の福利厚生を促進する「【幸福しあわせ】支援部隊」として活動する小昏（野呂佳代）に、謎の【失踪】を遂げた女子高生、村下希衣子（藤吉夏鈴）と須永あかね（齊藤なぎさ）など、個性豊かなキャラクターが勢ぞろいしている。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』は、9月18日より全国公開。