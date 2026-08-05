『クロスロード』“桐生先生”磯村勇斗、ドクターカーで緊急出動 ネット称賛「かっこいい」「好きが増す」
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第5話が4日に放送され、救命医の桐生昴（磯村勇斗）が主人公・春木遥（今田）らを連れてドクターカーで緊急出動すると、ネット上には「かっこいい」「素敵」「完璧すぎて好きが増す」といった反響が寄せられた。
【写真】ネットを歓喜させた桐生（磯村勇斗）のスーツ姿『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第5話より
温かくも厳しい真摯な姿勢で、後輩医師の育成に尽力する横浜湾岸病院のベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）。遥や桐生も慕う権野に、パワハラ疑惑が浮上する。告発したのは、美容整形外科クリニックの院長・楠野（河相我聞）。20年前に湾岸病院で働いていた彼は、権野から当時浴びせられた怒声の録音データをSNSで公開。瞬く間に大炎上する。
事態を重く見た湾岸病院の理事会や救命救急センター長・高木彰良（戸次重幸）が楠野へ謝罪を要請するも、権野は拒否。遥や桐生らが心配を募らせる中、権野に対してどこか突き放したような態度を取る高木。火消しに失敗した幹部たちも、とうとう権野の進退を問う方向へと動き始める…。
そんな中、緊急事態が発生。権野を告発した楠野のクリニックで、女性患者が命の危機に瀕する医療事故が起こってしまう。横浜湾岸病院の遥は女性患者の受け入れを即決する。
クリニックで処置に当たる救急隊員・渋川（寛一郎）から電話で女性患者の容態を聞く遥。彼女が「このまま呼吸停止になったら…」とつぶやくと、そばにいた桐生も「搬送されても間に合うか分からない」とポツリ。これに遥が「断るつもりですか？」と問いかけると、桐生は「まさか」と応えて立ち上がり「こちらも出ます」とドクターカーでの出動を決意する。
桐生と遥はドクターカーの乗り込み、渋川と連携しながら救急車と合流。桐生が救急車の中で、女性患者を救うためにメスを握る姿が描かれると、ネット上には「昴先生かっこいいーーー!!」「桐生先生かっこよすぎんか」「今日はふだんよりさらに数倍かっこいい」などの声が続出。さらに「冷静かつ的確な判断!!素敵」「完璧すぎて好きが増す」といった投稿も集まっていた。
【写真】ネットを歓喜させた桐生（磯村勇斗）のスーツ姿『クロスロード 〜救命救急の約束〜』第5話より
温かくも厳しい真摯な姿勢で、後輩医師の育成に尽力する横浜湾岸病院のベテラン麻酔科医・権野正造（船越英一郎）。遥や桐生も慕う権野に、パワハラ疑惑が浮上する。告発したのは、美容整形外科クリニックの院長・楠野（河相我聞）。20年前に湾岸病院で働いていた彼は、権野から当時浴びせられた怒声の録音データをSNSで公開。瞬く間に大炎上する。
そんな中、緊急事態が発生。権野を告発した楠野のクリニックで、女性患者が命の危機に瀕する医療事故が起こってしまう。横浜湾岸病院の遥は女性患者の受け入れを即決する。
クリニックで処置に当たる救急隊員・渋川（寛一郎）から電話で女性患者の容態を聞く遥。彼女が「このまま呼吸停止になったら…」とつぶやくと、そばにいた桐生も「搬送されても間に合うか分からない」とポツリ。これに遥が「断るつもりですか？」と問いかけると、桐生は「まさか」と応えて立ち上がり「こちらも出ます」とドクターカーでの出動を決意する。
桐生と遥はドクターカーの乗り込み、渋川と連携しながら救急車と合流。桐生が救急車の中で、女性患者を救うためにメスを握る姿が描かれると、ネット上には「昴先生かっこいいーーー!!」「桐生先生かっこよすぎんか」「今日はふだんよりさらに数倍かっこいい」などの声が続出。さらに「冷静かつ的確な判断!!素敵」「完璧すぎて好きが増す」といった投稿も集まっていた。