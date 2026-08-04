夏帆、バカリズム脚本『巡るスワン』で朝ドラ初出演！ 大倉孝二、東京03角田らの出演も決定
森田望智がヒロインを務める2027年度前期放送開始の連続テレビ小説『巡（まわ）るスワン』（NHK総合）より、新たに夏帆、鳴海唯、田村健太郎、音尾琢真、高橋努、大倉孝二、角田晃広の出演が発表された。森田が演じる長野県警佐和警察署の生活安全課に勤める巡査・小松美咲が署内で交流する、佐和警察署・各課の出演者を演じる。夏帆は連続テレビ小説初出演となる。
【写真】森田望智演じる佐和警察署の面々！ 鳴海唯、大倉孝二、角田晃広も
第116作目の連続テレビ小説となる本作は、刑事に憧れ警察官になった女性警察官が、「事件が起こらないこと」が使命とされる生活安全課に配属され、「あれ、思っていたのとなんか違う」と地味な仕事に不満を感じながらも、“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるヒューマンコメディー。バカリズムが脚本を務め、長野県諏訪市など諏訪湖周辺をイメージした架空の町・長野県佐和市が舞台となる。
夏帆が演じるのは、佐和警察署・刑事課の巡査部長・北沢佳奈を演じる。出演にあたり「視聴者の方が忙しい朝にふっと息抜きできるように、この職場の仲間になりたいと思っていただけるように、張り切らないことを目標に、森田さんとたのしくお喋りできたら嬉しいです。よろしくお願いします」と言葉を寄せた。
また、初出演の朝ドラについては「朝ドラは特別な場所のような気がしていて、少しドキドキしています。どんな雰囲気なのか、どんな風に撮り進めていくのか、わからないことだらけですが、初めての朝ドラがバカリズムさんの脚本でとても幸せです！」とコメントしている。
そのほか、佐和警察署・交通課の巡査・飯田優花を鳴海唯、地域課・巡査部長の中村達也を田村健太郎、刑事課・係長の松木崇を音尾琢真、交通課・係長の清水学を高橋努、副署長の矢崎聡を大倉孝二、地域課・係長の後藤秀樹を角田晃広が演じる。
連続テレビ小説『巡るスワン』は、NHK総合ほかにて2027年春より放送。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■夏帆
――「巡るスワン」に出演される意気込み
視聴者の方が忙しい朝にふっと息抜きできるように、この職場の仲間になりたいと思っていただけるように、張り切らないことを目標に、森田さんとたのしくお喋りできたら嬉しいです。よろしくお願いします。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
初めて朝ドラに出演させていただきます。朝ドラは特別な場所のような気がしていて、少しドキドキしています。どんな雰囲気なのか、どんな風に撮り進めていくのか、わからないことだらけですが、初めての朝ドラがバカリズムさんの脚本でとても幸せです！
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
自転車のチェーンの鍵をなくしてしまったときに、チェーンを切っていただいたことがあります。家まで担いで帰れる距離でもなく、半泣きになりながら交番に駆け込んだのですが、とても親切にしていただきました。その節は本当にありがとうございました。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
長野県はとても好きな場所で、撮影でおじゃましたり、プライベートでもよく遊びに行かせていただいています。今回のロケでさらに長野の魅力を知ることができたらうれしいです。温泉に行きたいです。
■鳴海唯
――「巡るスワン」に出演される意気込み
朝ドラに再び出演させていただける喜びと、バカリズムさんの紡ぐ物語に参加できる喜びで胸がいっぱいです。なんてことない日常、それこそが幸せの根源だと思わせてくれる、そんな作品になる予感がしていますし、一方で、予測不能な新鮮みも感じていて、とてもワクワクしています。交通課の警官・飯田優花として、市民の皆様の安全を守れるよう努めたいと思います。どうぞよろしくお願いします！
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
朝ドラは私にとって様々なターニングポイントでお世話になっていて、感謝してもしきれない存在です。俳優としてのデビューは「なつぞら」でしたし、去年出演した「あんぱん」では、多くの方に知っていただく機会になりました。改めて日本中の方に愛されているテレビドラマなのだと実感しますし、毎度背筋が伸びる思いです。成長した姿をお見せできるように頑張ります！
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
地元の兵庫県で、一日警察署長を務めさせていただいた経験があります。警察官の皆様とともに、交通安全の呼びかけなどを行いました。わずかですが、地元に貢献できてとても嬉しかったですし、貴重な職場体験ができた時間でした。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
長野県といえば、学生の頃修学旅行でスキーをしに行った思い出と、仕事で白樺湖に行った思い出があります。自然豊かで空気がとても澄んでいる印象です。諏訪湖にはまだ行ったことがないのですが、ワカサギ釣りも体験してみたいですし、美味しい信州そばを食べに、探索するのが楽しみです！
■田村健太郎
――「巡るスワン」に出演される意気込み
中村達也という地域課の警察官を演じます。台本を読んでいると不思議な気持ちになりました。その町にゆかりもないのに住んだことがあるような、登場人物たちとは初めましてなのに遠い親戚のような…友達の日記を読ませてもらってるみたいでページをめくる手が止まりません。この物語もいつか終わりが来ちゃうのかと、まだ始まってもないのにすでにさみしくなったりしています。とにかく、そこに暮らしている人として警察官という仕事を精一杯頑張ります！ この町の平和を守りたい！ よろしくお願い致します。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「なつぞら」以来の出演です。「なつぞら」の時はアニメーターとしてチームのみんなと一つのアニメ作品を創ってゆく場面が多く、劇中のように撮影が進む中で共演者の方々と息が合ってくる感じがとても楽しかったです。今回も魅力的な皆様とどんな空気の作品になるか今から楽しみです。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
今年の冬、酩酊状態のスーツ姿の男性が道で寝ていました。そのままだと危なそうなので、近所の交番に行ってそのことを伝えると警察官は「あーはいはい」と言って現場へ向かって行きました。その淡々具合に、そういう人をたくさん対応してるんだなあということが伝わってきました。その背中に静かに敬礼しました。心の中で。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
中学生の頃だったか、諏訪湖に家族で旅行に行きました。冬で雪が降っていてとても寒かったです。温泉に入って、大きな神社にも行った気がします。たしか諏訪湖には真っ白な白鳥がいて、記念にその前で家族写真を撮ったような。とにかく寒かったです。今度は夏の諏訪湖に行きたい。豊かな緑の中を泳ぐ白鳥が見たい。そんなシーンに登場することを切に願っています。（と思ったのですが、白鳥は夏にはシベリアへ渡っていて不在らしいので、夏は花火大会を楽しみにしています！）
■音尾琢真
――「巡るスワン」に出演される意気込み
どのようなドラマになるのか。まだよく把握できておりませんが、かつてない朝ドラとして伝説になりそうな作品に出演させていただけることだけでも幸せです。特に意気込むこともなく挑める役だと思っていますので、どうぞおたのしみに。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「なつぞら」にも出演しましたが、主人公の地元の家族に近い立場でしたので、朝ドラ名物の食事のシーンなんかも体験させてもらいました。噂に聞いていた通り美味しかったので、今回もどうにかほのぼのした食事シーンにいられたらいいですね。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
車を運転していて、何かが不審だったのか警察の車両に停められたことがありまして。結局、特に問題はなかったので無事にこうしてNHKの放送に出演させていただいてます。これからも怪しい人や車をどんどん停めて確認して犯罪者をあぶり出してもらいたいです。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
諏訪あたりは、撮影で訪れたこともありますし、キャンプや旅行の途中にサービスエリアに立ち寄ることもよくあります。自然と歴史と美食の溢れる良いところだという印象がありますので、もし今回も訪れることができたら堪能したいです。
■高橋努
――「巡るスワン」に出演される意気込み
印象としては実直に仕事をしていく人かなと。まっすぐ必要なことだけを話すので、受け取る側によって色んな感じ方をされてしまう人なのではと思いました。｢こういう人いるいる！｣を目指したいです。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「虎に翼」で新聞記者の竹中という役を演じました。40代〜70代まで演じさせていただきました。主人公に厳しく接する役でしたが、主人公の成長に繋がる役の一つでしたので、良くも悪くも反響が大きく、朝ドラすげーなぁと感じました。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
警察官がいらっしゃるお陰で我々の生活が安全・平和でいられる。我々が見えるところ・見えないところで様々な仕事をやってらっしゃるのは感謝でしかないです。身近に感じる生活安全課が主に描かれるのは稀有だと思うので、とても楽しみです。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
ロケに行ける機会があれば諏訪大社に参拝したいです。御柱祭はテレビで何度も見てますが、実際の迫力を一度は感じてみたいです。作品はフィクションの土地ですが、諏訪市や湖周辺の土地ならではの事、そして全国どこでも起こりうる事が見られるのは今から楽しみです。
■大倉孝二
――「巡るスワン」に出演される意気込み
佐和警察署副署長、矢崎を演じさせていただくことになりました。現場においては、あまり皆さんの邪魔にならないよう、画面においては、朝から不快感を与えないよう、できる範囲で心掛けてまいりたいと思います。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
以前に「ゲゲゲの女房」に出演させていただきました。結構前のことになるので当時の記憶が薄いのですが、番組の打ち上げで水木しげる先生にお目にかかることができ、強く記憶に残っております。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
長野県の各所へ、仕事やプライベートでも度々伺わせていただいておりますが、諏訪市は、おそらく初めて行かせてもらうことになるかと思います。食や風景を楽しみにしております。
■角田晃広
――「巡るスワン」に出演される意気込み
「巡るスワン」はバカリズム脚本の朝ドラということもあり、すごく楽しみにしておりました。参加させていただけてとても光栄です。やらせていただく後藤秀樹という人物は、個人的に親近感しかありません。無理なくやれるのではと。バカリズムがそうしてくれるはずですから。視聴者の皆様に、楽しい朝を過ごしていただけるよう後藤秀樹を務めさせていただきます！
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「半分、青い。」に、ワンシーンだけ出させていただいた事があります。ワンシーンなので撮影はあっという間に終わったのですが、毎日撮影が続いている皆様に迷惑をかけるわけにはいかないという気持ちで臨んだことを覚えています。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
飼っているオウムを逃してしまった時に、いくら探しても見つからず、一縷の望みをかけて交番にいったら、保護してくれていた事がありました。交番まで届けてくれた方と、警察官の方には感謝しかありません。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
諏訪湖周辺は、以前も撮影でお世話になったことがあります。その時は撮影の合間に諏訪湖付近を散歩したり、泊まりの時はスーパー銭湯に行ったり、有意義に過ごさせてもらった場所です。今回の撮影で、諏訪湖に行く事があるのか、行ってもそのような時間があるのかはわかりませんが、チャンスをうかがいたいと思います。
【写真】森田望智演じる佐和警察署の面々！ 鳴海唯、大倉孝二、角田晃広も
第116作目の連続テレビ小説となる本作は、刑事に憧れ警察官になった女性警察官が、「事件が起こらないこと」が使命とされる生活安全課に配属され、「あれ、思っていたのとなんか違う」と地味な仕事に不満を感じながらも、“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるヒューマンコメディー。バカリズムが脚本を務め、長野県諏訪市など諏訪湖周辺をイメージした架空の町・長野県佐和市が舞台となる。
また、初出演の朝ドラについては「朝ドラは特別な場所のような気がしていて、少しドキドキしています。どんな雰囲気なのか、どんな風に撮り進めていくのか、わからないことだらけですが、初めての朝ドラがバカリズムさんの脚本でとても幸せです！」とコメントしている。
そのほか、佐和警察署・交通課の巡査・飯田優花を鳴海唯、地域課・巡査部長の中村達也を田村健太郎、刑事課・係長の松木崇を音尾琢真、交通課・係長の清水学を高橋努、副署長の矢崎聡を大倉孝二、地域課・係長の後藤秀樹を角田晃広が演じる。
連続テレビ小説『巡るスワン』は、NHK総合ほかにて2027年春より放送。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■夏帆
――「巡るスワン」に出演される意気込み
視聴者の方が忙しい朝にふっと息抜きできるように、この職場の仲間になりたいと思っていただけるように、張り切らないことを目標に、森田さんとたのしくお喋りできたら嬉しいです。よろしくお願いします。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
初めて朝ドラに出演させていただきます。朝ドラは特別な場所のような気がしていて、少しドキドキしています。どんな雰囲気なのか、どんな風に撮り進めていくのか、わからないことだらけですが、初めての朝ドラがバカリズムさんの脚本でとても幸せです！
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
自転車のチェーンの鍵をなくしてしまったときに、チェーンを切っていただいたことがあります。家まで担いで帰れる距離でもなく、半泣きになりながら交番に駆け込んだのですが、とても親切にしていただきました。その節は本当にありがとうございました。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
長野県はとても好きな場所で、撮影でおじゃましたり、プライベートでもよく遊びに行かせていただいています。今回のロケでさらに長野の魅力を知ることができたらうれしいです。温泉に行きたいです。
■鳴海唯
――「巡るスワン」に出演される意気込み
朝ドラに再び出演させていただける喜びと、バカリズムさんの紡ぐ物語に参加できる喜びで胸がいっぱいです。なんてことない日常、それこそが幸せの根源だと思わせてくれる、そんな作品になる予感がしていますし、一方で、予測不能な新鮮みも感じていて、とてもワクワクしています。交通課の警官・飯田優花として、市民の皆様の安全を守れるよう努めたいと思います。どうぞよろしくお願いします！
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
朝ドラは私にとって様々なターニングポイントでお世話になっていて、感謝してもしきれない存在です。俳優としてのデビューは「なつぞら」でしたし、去年出演した「あんぱん」では、多くの方に知っていただく機会になりました。改めて日本中の方に愛されているテレビドラマなのだと実感しますし、毎度背筋が伸びる思いです。成長した姿をお見せできるように頑張ります！
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
地元の兵庫県で、一日警察署長を務めさせていただいた経験があります。警察官の皆様とともに、交通安全の呼びかけなどを行いました。わずかですが、地元に貢献できてとても嬉しかったですし、貴重な職場体験ができた時間でした。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
長野県といえば、学生の頃修学旅行でスキーをしに行った思い出と、仕事で白樺湖に行った思い出があります。自然豊かで空気がとても澄んでいる印象です。諏訪湖にはまだ行ったことがないのですが、ワカサギ釣りも体験してみたいですし、美味しい信州そばを食べに、探索するのが楽しみです！
■田村健太郎
――「巡るスワン」に出演される意気込み
中村達也という地域課の警察官を演じます。台本を読んでいると不思議な気持ちになりました。その町にゆかりもないのに住んだことがあるような、登場人物たちとは初めましてなのに遠い親戚のような…友達の日記を読ませてもらってるみたいでページをめくる手が止まりません。この物語もいつか終わりが来ちゃうのかと、まだ始まってもないのにすでにさみしくなったりしています。とにかく、そこに暮らしている人として警察官という仕事を精一杯頑張ります！ この町の平和を守りたい！ よろしくお願い致します。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「なつぞら」以来の出演です。「なつぞら」の時はアニメーターとしてチームのみんなと一つのアニメ作品を創ってゆく場面が多く、劇中のように撮影が進む中で共演者の方々と息が合ってくる感じがとても楽しかったです。今回も魅力的な皆様とどんな空気の作品になるか今から楽しみです。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
今年の冬、酩酊状態のスーツ姿の男性が道で寝ていました。そのままだと危なそうなので、近所の交番に行ってそのことを伝えると警察官は「あーはいはい」と言って現場へ向かって行きました。その淡々具合に、そういう人をたくさん対応してるんだなあということが伝わってきました。その背中に静かに敬礼しました。心の中で。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
中学生の頃だったか、諏訪湖に家族で旅行に行きました。冬で雪が降っていてとても寒かったです。温泉に入って、大きな神社にも行った気がします。たしか諏訪湖には真っ白な白鳥がいて、記念にその前で家族写真を撮ったような。とにかく寒かったです。今度は夏の諏訪湖に行きたい。豊かな緑の中を泳ぐ白鳥が見たい。そんなシーンに登場することを切に願っています。（と思ったのですが、白鳥は夏にはシベリアへ渡っていて不在らしいので、夏は花火大会を楽しみにしています！）
■音尾琢真
――「巡るスワン」に出演される意気込み
どのようなドラマになるのか。まだよく把握できておりませんが、かつてない朝ドラとして伝説になりそうな作品に出演させていただけることだけでも幸せです。特に意気込むこともなく挑める役だと思っていますので、どうぞおたのしみに。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「なつぞら」にも出演しましたが、主人公の地元の家族に近い立場でしたので、朝ドラ名物の食事のシーンなんかも体験させてもらいました。噂に聞いていた通り美味しかったので、今回もどうにかほのぼのした食事シーンにいられたらいいですね。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
車を運転していて、何かが不審だったのか警察の車両に停められたことがありまして。結局、特に問題はなかったので無事にこうしてNHKの放送に出演させていただいてます。これからも怪しい人や車をどんどん停めて確認して犯罪者をあぶり出してもらいたいです。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
諏訪あたりは、撮影で訪れたこともありますし、キャンプや旅行の途中にサービスエリアに立ち寄ることもよくあります。自然と歴史と美食の溢れる良いところだという印象がありますので、もし今回も訪れることができたら堪能したいです。
■高橋努
――「巡るスワン」に出演される意気込み
印象としては実直に仕事をしていく人かなと。まっすぐ必要なことだけを話すので、受け取る側によって色んな感じ方をされてしまう人なのではと思いました。｢こういう人いるいる！｣を目指したいです。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「虎に翼」で新聞記者の竹中という役を演じました。40代〜70代まで演じさせていただきました。主人公に厳しく接する役でしたが、主人公の成長に繋がる役の一つでしたので、良くも悪くも反響が大きく、朝ドラすげーなぁと感じました。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
警察官がいらっしゃるお陰で我々の生活が安全・平和でいられる。我々が見えるところ・見えないところで様々な仕事をやってらっしゃるのは感謝でしかないです。身近に感じる生活安全課が主に描かれるのは稀有だと思うので、とても楽しみです。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
ロケに行ける機会があれば諏訪大社に参拝したいです。御柱祭はテレビで何度も見てますが、実際の迫力を一度は感じてみたいです。作品はフィクションの土地ですが、諏訪市や湖周辺の土地ならではの事、そして全国どこでも起こりうる事が見られるのは今から楽しみです。
■大倉孝二
――「巡るスワン」に出演される意気込み
佐和警察署副署長、矢崎を演じさせていただくことになりました。現場においては、あまり皆さんの邪魔にならないよう、画面においては、朝から不快感を与えないよう、できる範囲で心掛けてまいりたいと思います。
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
以前に「ゲゲゲの女房」に出演させていただきました。結構前のことになるので当時の記憶が薄いのですが、番組の打ち上げで水木しげる先生にお目にかかることができ、強く記憶に残っております。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
長野県の各所へ、仕事やプライベートでも度々伺わせていただいておりますが、諏訪市は、おそらく初めて行かせてもらうことになるかと思います。食や風景を楽しみにしております。
■角田晃広
――「巡るスワン」に出演される意気込み
「巡るスワン」はバカリズム脚本の朝ドラということもあり、すごく楽しみにしておりました。参加させていただけてとても光栄です。やらせていただく後藤秀樹という人物は、個人的に親近感しかありません。無理なくやれるのではと。バカリズムがそうしてくれるはずですから。視聴者の皆様に、楽しい朝を過ごしていただけるよう後藤秀樹を務めさせていただきます！
――連続テレビ小説への出演歴やその際の思い出、“朝ドラ”に対する印象
「半分、青い。」に、ワンシーンだけ出させていただいた事があります。ワンシーンなので撮影はあっという間に終わったのですが、毎日撮影が続いている皆様に迷惑をかけるわけにはいかないという気持ちで臨んだことを覚えています。
――物語の中心は、警察署の「生活安全課」。警察官という職業へのイメージや思い出などについて
飼っているオウムを逃してしまった時に、いくら探しても見つからず、一縷の望みをかけて交番にいったら、保護してくれていた事がありました。交番まで届けてくれた方と、警察官の方には感謝しかありません。
――舞台となる「長野県 佐和市」は、長野県の諏訪湖周辺をイメージした架空の町。長野県や諏訪エリアの印象は？
諏訪湖周辺は、以前も撮影でお世話になったことがあります。その時は撮影の合間に諏訪湖付近を散歩したり、泊まりの時はスーパー銭湯に行ったり、有意義に過ごさせてもらった場所です。今回の撮影で、諏訪湖に行く事があるのか、行ってもそのような時間があるのかはわかりませんが、チャンスをうかがいたいと思います。