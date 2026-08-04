のん、“プロポーズ”を機に揺れ動く妹の心情を熱演 『平行と垂直』場面写真4点解禁
安田章大とのんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』より、のん演じる妹・希の繊細な心情を映し出した場面写真が解禁された。
【写真】安田章大×のん かけがえのない時間を食卓で過ごす兄妹・大貴と希
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合うことになるヒューマンドラマ。
安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修をあおぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
また安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、役作りに向き合った。
今回解禁されたのは、障がいのある兄・大貴（安田）を支え続けながら、自らの幸せとの間で揺れ動く妹・希（のん）の繊細な心情を映し出した場面写真4点だ。
カウンセラーとして働く希は、一人ひとりに真摯に寄り添いながら、兄・大貴と支え合う日々を送っている。毎週水曜日には大貴の手料理を囲み、他愛のない会話を交わす食事会が、兄妹にとってかけがえのない時間となっていた。しかし、恋人・雅也（伊島空）からプロポーズを受けたことで、希の人生は大きな転機を迎える。
解禁された場面写真には、未来への希望を胸に穏やかな笑みを浮かべる姿や、カウンセラーとして仕事に真摯に向き合いながらも、いつも大貴を気にかける姿、大貴と食卓を囲み静かに言葉を交わす兄妹の日常、そして兄の不安や戸惑いを真正面から受け止めようとする真剣な眼差しが収められている。兄を大切に思う気持ちと、自分自身の人生を歩みたいという願い。その狭間で揺れる希の心情が映し出された、印象的な場面写真となっている。
企画段階から制作陣は、希が持つ天性のおおらかさや優しさ、そして内に秘めた芯の強さを表現できる俳優として、のんに「この役を託したい」と熱望していた。脚本を読んだのんは作品に真摯に向き合い、自身が感じたことや意見を制作陣へ伝え、その言葉を受けて脚本はさらにブラッシュアップされた。
改稿を経て作品への理解を深めたのんは、障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーへの取材を重ねるなど、役作りにも真摯に取り組んだ。兄を想い続ける責任感と、自分自身の人生を歩み出そうとする葛藤を、一人の女性として丁寧に積み重ね、観る者の心を深く揺さぶる演技を披露している。
兄を想う優しさと、自分自身の人生を選び取ろうとする強さ。その複雑な感情を繊細な芝居で体現し、人生の岐路に立つ一人の女性を等身大で演じ切ったのん。温かな包容力と芯の強さを自然体で表現した、その熱演にも期待が高まる場面写真となっている。
映画『平行と垂直』は、8月28日より全国公開。
【写真】安田章大×のん かけがえのない時間を食卓で過ごす兄妹・大貴と希
本作は、自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合うことになるヒューマンドラマ。
安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し俳優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家に監修をあおぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。
今回解禁されたのは、障がいのある兄・大貴（安田）を支え続けながら、自らの幸せとの間で揺れ動く妹・希（のん）の繊細な心情を映し出した場面写真4点だ。
カウンセラーとして働く希は、一人ひとりに真摯に寄り添いながら、兄・大貴と支え合う日々を送っている。毎週水曜日には大貴の手料理を囲み、他愛のない会話を交わす食事会が、兄妹にとってかけがえのない時間となっていた。しかし、恋人・雅也（伊島空）からプロポーズを受けたことで、希の人生は大きな転機を迎える。
解禁された場面写真には、未来への希望を胸に穏やかな笑みを浮かべる姿や、カウンセラーとして仕事に真摯に向き合いながらも、いつも大貴を気にかける姿、大貴と食卓を囲み静かに言葉を交わす兄妹の日常、そして兄の不安や戸惑いを真正面から受け止めようとする真剣な眼差しが収められている。兄を大切に思う気持ちと、自分自身の人生を歩みたいという願い。その狭間で揺れる希の心情が映し出された、印象的な場面写真となっている。
企画段階から制作陣は、希が持つ天性のおおらかさや優しさ、そして内に秘めた芯の強さを表現できる俳優として、のんに「この役を託したい」と熱望していた。脚本を読んだのんは作品に真摯に向き合い、自身が感じたことや意見を制作陣へ伝え、その言葉を受けて脚本はさらにブラッシュアップされた。
改稿を経て作品への理解を深めたのんは、障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーへの取材を重ねるなど、役作りにも真摯に取り組んだ。兄を想い続ける責任感と、自分自身の人生を歩み出そうとする葛藤を、一人の女性として丁寧に積み重ね、観る者の心を深く揺さぶる演技を披露している。
兄を想う優しさと、自分自身の人生を選び取ろうとする強さ。その複雑な感情を繊細な芝居で体現し、人生の岐路に立つ一人の女性を等身大で演じ切ったのん。温かな包容力と芯の強さを自然体で表現した、その熱演にも期待が高まる場面写真となっている。
映画『平行と垂直』は、8月28日より全国公開。