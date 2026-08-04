安田章大＆のんW主演『平行と垂直』、兄を支えながら自らの幸せとの狭間で揺れる妹・希の心情映し出す 場面写真解禁
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大と俳優・のんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』（28日公開）の場面写真が解禁された。
【場面写真】かわいい！にこりと微笑むのん
同作品は、安田が山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、佐藤現プロデューサーに持ち込んだことから企画が始まった。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うヒューマンドラマを描く。
今回解禁された場面写真は、大貴を支え続けながら、自らの幸せとの間で揺れ動く希の繊細な心情を映し出した写真4点。
カウンセラーとして働く希は、一人ひとりに真摯に寄り添いながら、大貴と支え合う日々を送る。毎週水曜日には大貴の手料理を囲み、他愛のない会話を交わす食事会が兄妹にとってかけがえのない時間となっていた。しかし、恋人・雅也（伊島空）からプロポーズを受けたことで、希の人生は大きな転機を迎える。
場面写真には、未来への希望を胸に穏やかな笑みを浮かべる姿や、カウンセラーとして丁寧に仕事に向き合いながらも大貴をいつも気にかける姿、大貴と食卓を囲み静かに言葉を交わす兄妹の日常、そして兄の不安や戸惑いを真正面から受け止めようとする真剣な眼差しが収められている。兄を大切に思う気持ちと、自分自身の人生を歩みたいという願い。その狭間で揺れる希の心情が映し出されている。
兄を思う優しさと、自分自身の人生を選び取ろうとする強さ。その複雑な感情を繊細な芝居で体現し、人生の岐路に立つ1人の女性を等身大で演じ切ったのん。温かな包容力と芯の強さを自然体で表現した、その熱演にも期待が高まる場面写真となっている。
【場面写真】かわいい！にこりと微笑むのん
同作品は、安田が山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、佐藤現プロデューサーに持ち込んだことから企画が始まった。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うヒューマンドラマを描く。
カウンセラーとして働く希は、一人ひとりに真摯に寄り添いながら、大貴と支え合う日々を送る。毎週水曜日には大貴の手料理を囲み、他愛のない会話を交わす食事会が兄妹にとってかけがえのない時間となっていた。しかし、恋人・雅也（伊島空）からプロポーズを受けたことで、希の人生は大きな転機を迎える。
場面写真には、未来への希望を胸に穏やかな笑みを浮かべる姿や、カウンセラーとして丁寧に仕事に向き合いながらも大貴をいつも気にかける姿、大貴と食卓を囲み静かに言葉を交わす兄妹の日常、そして兄の不安や戸惑いを真正面から受け止めようとする真剣な眼差しが収められている。兄を大切に思う気持ちと、自分自身の人生を歩みたいという願い。その狭間で揺れる希の心情が映し出されている。
兄を思う優しさと、自分自身の人生を選び取ろうとする強さ。その複雑な感情を繊細な芝居で体現し、人生の岐路に立つ1人の女性を等身大で演じ切ったのん。温かな包容力と芯の強さを自然体で表現した、その熱演にも期待が高まる場面写真となっている。