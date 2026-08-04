明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“直美”上坂樹里と共に看護に奮闘
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「黎明（れいめい）の翼」（第93回）が8月5日に放送される。
【写真】新聞記者・横沢（井上祐貴）の姿も『風、薫る』第93回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第93回あらすじ
東京へ帰ったはずの直美がやってきて、りんと直美は、一人でも多くの命を救おうと看護に奮闘するが、人手が足りず…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】新聞記者・横沢（井上祐貴）の姿も『風、薫る』第93回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第93回あらすじ
東京へ帰ったはずの直美がやってきて、りんと直美は、一人でも多くの命を救おうと看護に奮闘するが、人手が足りず…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。