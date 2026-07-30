イタリア代表監督復帰が決まったロベルト・マンチーニ氏（61）が29日、ローマで就任会見を開いた。2018年から同国代表監督を務め、21年欧州選手権優勝など37戦無敗の世界記録（当時）をマーク。26年まで契約を残しながら23年8月に突如辞任しており、3年ぶりの監督復帰となった。契約は4年で、初陣は9月25日のUEFAネーションズリーグ・ベルギー戦となる。

辞任はイタリア連盟との対立が理由とされたが、わずか2週間後にサウジアラビア代表監督に就任したため、イタリア国内で猛烈な批判を浴びた。就任会見では「本当に申し訳ない」と謝罪し、「代表チームをあるべき姿に戻せるように全力を尽くしたい。そうすればファンはチームを愛し、私を許してくれるかもしれない」と話した。

イタリア代表は3大会連続でW杯出場を逃し、同国連盟は次期監督として最初に現ブラジル代表監督のアンチェロッティ氏、続いて前マンチェスターC監督のグアルディオラ氏に就任をオファーしたが、いずれも断られた。さらに、最有力候補に浮上していた元イタリア代表MFピルロ氏はロシア企業との関係が問題視され、就任が消滅。ピルロ氏を代表監督に推薦した元同国代表DFマルディーニ氏が、代表テクニカルディレクター就任からわずか16日で辞任していた。

新たなテクニカルディレクターには監督としてバレンシア、チェルシー、ローマ、レスターなど率いたクラウディオ・ラニエリ氏（74）が就任した。ラニエリ氏は「イタリアのユース代表は好成績を収めている。U-21代表の選手たちがトップチームへ昇格できるようにサポートしたい」と述べ、マンチーニ監督も「我々はそれほど悪い状況にあるとは思っていない。センターフォワードとウイングには多くの選択肢があり、しかもこれから成長できる若い選手たちがいる」と再建を誓った。