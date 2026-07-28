それ本当？「寝言と会話が成立した」「モニョモニョと返事がきた」 寝ている人に言葉は届くのか…よく聞く説の「真相」を解明した

意識と無意識、記憶や学習、不安や怒り……。こうした日々の経験は、なぜ、どのように生じるのでしょうか？ すべて脳の中で起きていることですが、研究によって、このような脳のしくみやはたらきが、少しずつ明らかになってきています。

最先端で活躍する脳研究者たちが、研究の最新成果から未来までを語った『世界一面白い脳の講義 脳の謎を科学で解き明かす』（日本神経科学学会：編）が、講談社ブルーバックスから刊行されました。

本書は、気鋭の脳研究者たちによる一般向けの講演イベント「脳科学の達人」10周年を記念して作られた一冊です。

研究の熱気を届ける本書の名講義から、興味深いトピックを厳選して紹介していきましょう。

今回は、「脳と睡眠」に焦点を当てます。「寝言と会話が成立した」「寝ている人から返事が返ってきた」…そんな思わず「本当なの？」と疑いたくなる説について、脳研究の最新成果をもとにその真相を解き明かします。

＊本記事は、『世界一面白い脳の講義 脳の謎を科学で解き明かす』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

なぜヒトは眠らなければならないのだろう？

私は「なぜヒトは眠らなければならないのだろう」という疑問に答えを出したくて、睡眠の仕組みや役割、意識・無意識などについて研究を行っています。

ひとくちに「意識」といっても、様々な定義があります。医学的に「意識レベル」と言えば、外部からの刺激や呼びかけにどの程度応じることができるかによって判断されます。

たとえば交通事故にあった患者さんが、自分の名前が言えるようであれば意識レベルが高い状態ですし、つねっても反応がなければ意識レベルはかなり低い状態です。

睡眠研究の分野で使われる「意識」は、医学的な使われ方とは少しちがうかもしれません。

意識とは「我々が毎夜、夢を見ない深い眠りに落ちるときに消え去り、目を覚ますとき、あるいは夢を見るときにふたたびあらわれるもの」。

この定義は、意識研究の第一人者であるアメリカの神経科学者ジュリオ・トノーニによる定義です。彼は、私がアメリカに留学していたときの指導教員でもあります。

この定義にもとづくと、睡眠中でも夢を見ているときは本人にとって意識があると考えます。夢をある種の意識や経験であるととらえるのです。

外部からの刺激に対する反応性や覚醒度で測るものではなく、よりピュアで主観的な経験や感覚にもとづく「意識」のことを、私たちの研究では主に考えています。

夢を見ているときの脳波は、覚醒時に近い

ヒトを対象にした睡眠研究では、これまでに脳波計を使った計測によって、多くのことがわかってきました。

有名なところでは、覚醒時と睡眠時で脳波が変わるだけでなく、睡眠中にも眠りの深さによって脳波がダイナミックに変化するということです。

深い睡眠である「ノンレム睡眠」のときには、覚醒時よりも低い周波数の脳波（徐波）が出ます。一方、全く異なる睡眠である「レム睡眠」のときは、覚醒時に近い高い周波数の脳波が観測されます。

夢を見るのはレム睡眠の最中であり、覚醒時に近い脳波が夢という意識体験に関係していると考えられています。

脳波計は、頭の表面で脳波を計測するという手法であるため、基本的に脳の表面にある大脳皮質の活動をとらえているのだと考えられています。大脳皮質は、感覚情報の処理や記憶判断、言語などの高次脳機能を担当する脳の部位です。

サルを使って視覚情報が脳内でどのように処理されているかを調べた研究によると、高次の大脳皮質視覚野は「見えているもの」に反応して活動することがわかっています。

これは、目から入ってきた物理的な光の刺激に単純に反応するのではなく、「ヒトの顔」が見えているのか「バナナ」が見えているのかといった、ある程度高度な概念に対して、大脳皮質の高次領域は反応するということです。

睡眠中は目を閉じているので、目から物理的な刺激が入ってくることは基本的にありません。

レム睡眠中に大脳皮質で覚醒時に近い脳波の活動が観測されるということは、目から入ってきた刺激ではなく、すでに脳内にある記憶などの情報を処理する何らかの活動が起きていることを示しています。それが夢という意識体験につながるというわけです。

眠っている人にも言葉は伝わる

眠っている人に話しかけたら、不明瞭ながらモニョモニョと返事がくることがあります。寝言と会話が成立したという話を聞くこともあります。

睡眠中は、夢という主観的な感覚が生じることはあっても、基本的に外部の音は聞こえていないし、目も見えない状態になっています。こちらの言っていることは伝わっているのでしょうか。

睡眠中にコミュニケーションを取ることが可能かどうかを検証した興味深い研究があります。

被験者には、「睡眠中にこういう質問をするので、「はい」だったら口を動かして、「いいえ」だったら眉を動かしてください」と、あらかじめ睡眠中のコミュニケーションのルールを伝えておきます。そして、脳波を見て本人が眠ったことが確認できたら、様々な質問をします。

その結果、起きているときに比べたら圧倒的にその確率は低いものの、睡眠中でもコミュニケーションを取れる（こちらの質問が伝わる）ことがわかりました。

眠りが深くなるほど、質問に応答する率は減ります。おおむね私たちの感覚に一致した実験結果となっています。

興味深いのが、「ナルコレプシー」という睡眠障害のある人たちにも同じ実験を行っていることです。

ナルコレプシーとは日中に激しい眠気が襲う睡眠障害であり、「スリープアタック」と呼ばれる強烈な眠気がやってくると、活動中でも突然眠りに落ちてしまいます。睡眠と覚醒の境界があいまいになり、覚醒しているときに睡眠が混ざるような障害だと考えられています。

ナルコレプシーの患者さんに同じ実験を睡眠中に行うと、健康な人に比べて、質問への応答率が非常に高いことがわかりました。覚醒時に睡眠状態が混ざるのと同様に、睡眠中にも覚醒状態が混ざっているのではないかと示唆されるわけです。

＊

【続きを読む】じつは「睡眠学習」は、完全に無意味ではない…「嘘だろ」と思いきや、じつは実験で「効果的なタイミング」まで、判明していた