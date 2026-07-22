¡ÖWANDS¡×¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¾å¸¶Âç»Ë¤Î¿½¤·½Ð¡¢Âè5´üÍèÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ
¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖWANDS¡×¤¬22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè5´ü¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤òÍèÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖWANDSÂè5´ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢WANDSÂè5´ü¤Ï2027Ç¯3·î¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2019Ç¯11·î17Æü¤Î»ÏÆ°°ÊÍè¡¢WANDSÂè5´ü¤Ï¿·¤¿¤ÊWANDS¤Î·Á¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢Á´ÎÏ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Vo.¾å¸¶Âç»Ë¤è¤ê¡¢¼«¿È¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Ç¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢WANDSÂè5´ü¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¡¢2027Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤¹¤ë·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤êÍèÇ¯3·î¤Ë¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Î°ìÉô
¡¡¢§¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¾å¸¶Âç»Ë¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡È¾å¸¶Âç»Ë¡É¤Ï¡ÖWANDS¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌó7Ç¯´Ö¡¢WANDS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÊâ¤ß¤â¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¥®¥¿¡¼¡¦¼Æºê¹À¡¡¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£WANDSÂè5´ü¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êWANDS¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾å¸¶¤«¤é¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ÏÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤Ç¤âºÆ»ÏÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÎWANDS¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï°ìÃ¶ÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î»þ¤¬Íè¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦ÌÚÂ¼¿¿Ìé¡¡³èÆ°½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£WANDSÂè5´ü¤Î»ÏÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¾å¸¶¤ä¼Æºê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³§¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£