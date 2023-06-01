アップルは18日、iPhoneシリーズに加えて、Apple WatchシリーズやAirPodsシリーズなどの価格を引き上げた。本稿では、iPhone以外のアップル製品について値上げ内容をチェックしていく。

Apple Watch

Apple Watchシリーズでは、Apple Watch Series 11の42mm/アルミ/GPSモデルが6万4800円→7万1800円、46mm/チタン/Cellularモデルが12万2800円→13万4800円、Apple Watch Hermes Series 11の42mm/Cellularモデルが19万9800円→20万7800円となった。

また、Apple Watch SE（第3世代）は40mm/GPSモデルが3万7800円→4万1800円、44mm/Cellularモデルが5万800円→5万5800円、Apple Watch Ultra 3の49mm/GPS+Cellularモデルは12万9800円→14万2800円に値上げされた。

製品名 構成 旧価格 値上げ 後の価格 差額 Apple Watch SE 3 40mm/GPS 37,800円 41,800円 4,000円 Apple Watch SE 3 44mm/Cellular 50,800円 55,800円 5,000円 Apple Watch Series 11 42mm/アルミ/GPS 64,800円 71,800円 7,000円 Apple Watch Series 11 46mm/チタン/Cellular 122,800円 134,800円 12,000円 Apple Watch Ultra 3 49mm/GPS+Cellular 129,800円 142,800円 13,000円 Apple Watch Hermes Series 11 42mm/Cellular 199,800円 207,800円 8,000円

AirPodsシリーズは、AirPods 4が2万1800円→2万3800円、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4が2万9800円→3万2800円、AirPods Pro 3は3万9800円→4万2800円となった。なお、ヘッドホン型のAirPods Max 2のみ8万9800円で据え置きとなっている。

製品名 旧価格 値上げ 後の価格 差額 AirPods 4 21,800円 23,800円 2,000円 アクティブノイズキャンセリング搭載 AirPods 4 29,800円 32,800円 3,000円 AirPods Pro 3 39,800円 42,800円 3,000円

紛失防止トラッカーのAirTag（第2世代）は、1個入りが4980円→5480円、4個入りが1万6980円→1万8400円に値上げされた。

周辺アクセサリー類

製品名 構成 旧価格 値上げ 後の価格 差額 AirTag （第2世代） 1個入り 4,980円 5,480円 500円 4個入り 16,980円 18,400円 1,420円

Apple Pencil Proの価格は2万1800円→2万3800円、Apple Pencil (USB-C)は1万3800円→1万4800円に改定された。

また、Magic Keyboardは11インチ iPad Air (M4)用が4万6800円→5万1400円、13インチ iPad Pro (M5)用が5万9800円→6万5800円で、iPad (A16)用 Magic Keyboard Folioは4万2800円→4万6800円となった。

ほかにも、MagSafe充電器や純正ケース・ストラップ各種などの価格も改定されている。

製品名 旧価格 値上げ 後の価格 差額 Apple Pencil (USB-C) 13,800円 14,800円 1,000円 Apple Pencil Pro 21,800円 23,800円 2,000円 MagSafe充電器 (1m) 6,480円 7,080円 600円 MagSafe充電器 (2m) 8,480円 9,280円 800円 11インチ iPad Air (M4)用 Magic Keyboard 46,800円 51,400円 4,600円 13インチ iPad Pro (M5)用 Magic Keyboard 59,800円 65,800円 6,000円 iPad (A16)用 Magic Keyboard Folio 42,800円 46,800円 4,000円

サブスクリプションサービスも値上げされており、Apple Musicは個人プランが月額1080円→1180円、ファミリープランが月額1680円→1980円、Apple TVは月額900円→1200円となった。

クラウドストレージのiCloud+は、50GBプランが月額150円→180円、200GBプランが月額450円→540円、2TBプランが月額1500円→1800円、6TBプランが月額4500円→5500円、12TBプランが月額9000円→1万1000円に値上げされた。

また、Apple Music/Apple TV/Apple Arcade/iCloudがセットになったApple Oneは、個人プラン（iCloudストレージ50GB）が月額1200円→1350円、ファミリープラン（iCloudストレージ200GB）が月額1980円→2500円となった。

サービス プラン 旧価格（月額） 値上げ 後の価格（月額） 差額 Apple Music 個人プラン 1,080円 1,180円 100円 ファミリープラン 1,680円 1,980円 300円 Apple TV ― 900円 1,200円 300円 iCloud+ 50GB 150円 180円 30円 200GB 450円 540円 90円 2TB 1,500円 1,800円 300円 6TB 4,500円 5,500円 1,000円 12TB 9,000円 11,000円 2,000円 Apple One 個人プラン 1,200円 1,350円 150円 ファミリープラン 1,980円 2,500円 520円