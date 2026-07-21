鬼越トマホーク良ちゃん、アンジャッシュ渡部への謝罪後初の投稿 興奮気味に連投「ヤバ過ぎる！！！！」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが20日、自身のXを更新。17日に、アンジャッシュ・渡部建をめぐる投稿について謝罪して以降、初の投稿を行った。
【画像】良ちゃん、アンジャッシュ渡部への謝罪後初の投稿
9月10日開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム）対戦カード発表を受け、良ちゃんは「シェイドゥラエフvs AJ・マッキーのRIZIN・PFLダブルタイトルマッチはヤバ過ぎる！！！！！AJ・マッキーに一方的に勝ったらUFC王者も取ってしまうんじゃないか？？もしかしたら初めてシェイドゥラエフが苦戦するところ観れるかも！！！こないだのAJ・マッキーはめちゃくちゃ強かった！ヤバ！」と記した。
続けて「朝倉未来vs青木真也は格闘浪漫だな！！！秋元君はどっちにつくんだ？青木真也の寝技は世界最高峰の初見殺しの要素もあってめちゃくちゃ危険だから絶対に師匠にアドバイスしたいはず…。ただ青木真也にもめちゃくちゃ恩があるし、これからも練習していく…。自分の試合もある…。RIZINって鬼だな！」とつづっている。
騒動は、渡部側がトークライブの告知を目的に鬼越トマホークのYouTube出演を打診したものの、一方的に断られたと良ちゃんが受け止め、渡部を厳しく批判する内容をXに投稿したことが発端となり、良ちゃんは17日に「先日、僕のXの投稿で、行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました」と記していた。
【画像】良ちゃん、アンジャッシュ渡部への謝罪後初の投稿
9月10日開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム）対戦カード発表を受け、良ちゃんは「シェイドゥラエフvs AJ・マッキーのRIZIN・PFLダブルタイトルマッチはヤバ過ぎる！！！！！AJ・マッキーに一方的に勝ったらUFC王者も取ってしまうんじゃないか？？もしかしたら初めてシェイドゥラエフが苦戦するところ観れるかも！！！こないだのAJ・マッキーはめちゃくちゃ強かった！ヤバ！」と記した。
騒動は、渡部側がトークライブの告知を目的に鬼越トマホークのYouTube出演を打診したものの、一方的に断られたと良ちゃんが受け止め、渡部を厳しく批判する内容をXに投稿したことが発端となり、良ちゃんは17日に「先日、僕のXの投稿で、行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました」と記していた。