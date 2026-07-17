17日午後、金沢市の近江町市場近くにあるエレベーターが停止し、男女4人がおよそ30分にわたって閉じ込められました。このうち60代の男性が一時、体調不良を訴えたということです。

記者リポート「4人が閉じ込められたのは、近江町市場のすぐそば、地下道につながるこちらのエレベーターです。現在はテープで封鎖され、利用ができなくなっています」

消防によりますと、午後1時ごろ、金沢市安江町の武蔵交差点で「エレベーターが止まった」と乗っていた女性から通報がありました。消防が駆け付けたところ、エレベーターは地上からおよそ20センチ低い位置で停止していたということで、50代から70代の男女4人が閉じ込められていたということです。

金沢では当時、最高 気温 32.3度観測 60代男性が一時体調不良訴える

保守業者が工具を使ってドアを開け、およそ30分後に全員が救助されました。

金沢では当時、最高気温32.3度を観測し、60代の男性1人が息苦しさなどを訴えましたが、救急車で休んだところ体調が回復したということです。

エレベーターを管理する金沢河川国道事務所が原因を調べています。