ニチレイがサイバー攻撃を受け、物流に混乱が生じている問題で、同社は一部拠点で復旧の見込みが立ったとして、17日から順次、冷凍食品の出荷業務などを再開すると発表しました。この影響は他の食品メーカーにも広がっています。

ニチレイをめぐっては、13日の午前7時ごろに物流子会社でサイバー攻撃によるシステム障害が発生し、冷凍食品の出荷業務などに支障が出ました。その影響は、ケンタッキー・フライド・チキンやくら寿司、スーパーのイオンなど食品関連の企業に広範囲に及んでいます。

■宮城県の小学校 給食のプリンをアイスに変更

宮城県の小学校では給食にも影響が出ています。ある小学校によりますと、ニチレイが製造する給食用の「プリン」が納入できないと業者から連絡があり、この日の給食は別のメーカーの「アイス」に変更したということです。

児童

「最初は嫌だったけど（アイスを）食べてみて美味しいからよかった」

児童

「プリンも楽しみにしていたけどガリガリ君も楽しみにしていたのでうれしいです」

■江崎グリコや井村屋にも影響広がる

大手食品メーカーの「江崎グリコ」では、西日本エリアの倉庫に保管されているアイスクリームの一部商品が出庫できなくなっています。他の業者による代替輸送を15日から始めるなどして、段階的に状況は回復しつつあるということです。

また、あずきバーや肉まんなどを製造する「井村屋」も、一部の商品について15日の納品分から取引先への配送を見合わせています。別の業者に委託するなどして、18日から出荷を再開できる見込みだということです。

■影響拡大の背景に「低温物流」国内最大手の役割

影響が広がったのは、ニチレイグループが「低温物流」という分野において重要な役割を果たしているからだといいます。グループ会社では食材を決められた温度で管理して配送する事業も行っており、1日およそ7000台のトラックが国内を走り回り、取引先はおよそ5000企業に及ぶ「低温物流」では国内最大手となっています。

物流に詳しい流通経済大学の矢野裕児教授は、冷蔵倉庫だけでなく配送まで一貫して温度管理をしながら行っているため、完成品から途中段階の食材まで請け負っており、「受託している企業がみんな影響を受ける」と話しています。

さらに、ここまで影響が広がった背景には「地球温暖化」も関係している可能性があるといいます。

流通経済大学 矢野裕児 教授

「温暖化もあると思うが、昔だと温度管理しなくてよかったものも、最近は衛生面など温度管理を一貫してやっていくニーズが増えているので」

■アサヒグループは影響額170億円、相次ぐサイバー攻撃

近年、企業へのサイバー攻撃は相次いでいます。去年9月には大手飲料メーカーの「アサヒグループホールディングス」が、その翌月にはネット通販大手の「アスクル」がサイバー攻撃を受け、大きな影響が出ました。アサヒグループはシステムの復旧など、影響額はおよそ170億円にのぼったということです。

今回のニチレイへのサイバー攻撃の詳細はまだ明らかになっていませんが、こうした攻撃が相次ぐ理由について、サイバーセキュリティー対策に詳しい仲上竜太さんは、AIの能力が飛躍的に高まっていることも要因の一つだと指摘しています。

AIの能力を活用することで、専門的な知識を持たない人でもサイバー攻撃ができてしまうことが、攻撃そのものの数の増加につながっているといいます。

■15歳高校生、生成AI使い4万件超のウソ退会処理か

今月4日には、15歳の高校生が企業へのサイバー攻撃で業務を妨害したとして逮捕されました。警視庁によりますと、埼玉県に住む高校1年の男子生徒は去年、動画配信サービス「バンダイチャンネル」に不正アクセスし、他人のアカウントおよそ4万6800人分のウソの退会処理を行ったことで、運営会社の業務を妨害した疑いが持たれています。男子生徒は生成AIの「チャットGPT」に聞いて「自作のプログラム」を完成させたなどと供述しているということです。

こうしたサイバー攻撃について仲上さんは、企業側で「100％防ぐのは難しい」「サイバー攻撃は人の悪意によって起きるが、企業にとっては災害と同じような状態」と話しています。そして、自社のシステムの脆弱な点を発見した時には「事業やサービスを一時的に止めてでもアップデートしていく」という考え方が大切だと指摘しています。

また、私たち消費者も、サイバー攻撃によってサービス停止などを行わざるを得ない企業の対応を理解することも大切だと話していました。