内科医が自らの体で検証。「ちらし寿司」を食べると血糖値はどうなる？酢の効果と正しい食べ方

内科医が検証！てりたまバーガーの血糖値上昇は「妥当な上がり方」脂質が多いと急上昇しにくいという事実

「意外と知らない」しゃぶしゃぶ食べ放題での血糖値変動。内科医が『ホンマでっか!?TV』の裏話とともに検証