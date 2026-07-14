リチウムイオン電池による火災が一年で最も多く発生するのは、気温が高くなる7月だと東京消防庁が発表しました。

【出火の原因は】充電中に突然燃え出すコードレス掃除機

リチウムイオン電池関連火災 過去最多ペース

暑くなると気をつけなければならないのが、リチウムイオン電池による火災です。



東京消防庁は13日、その関連火災件数を発表しました。

一年で最も多く発生するのは、気温が高くなる7月で、43件だということです。

※（2025年中） 東京消防庁より





充電中に突然出火 自転車・カミソリ・掃除機から

2026年は、2025年の同時期と比べて1.5倍と、過去最多のペースで増えているということです。

出火するのは、モバイルバッテリーやスマートフォンだけでなく、電動アシスト付き自転車もあります。

バッテリーの不具合があると火の手が上がるなどの事故は、日本だけでなく海外でも発生しています。

また、バッテリーの火災で最も多く発生しているのが、充電中です。



製品の製造段階で不具合があったため、充電式カミソリから火の手が上がる事故もありました。

また、手軽に掃除できるコードレス掃除機の充電中、突然燃えるという事態もありました。製造事業者が指定していないバッテリーの充電が原因でした。

気温が上がる時期は熱中症だけでなく、リチウムイオン電池による火災にも注意が必要です。

持っているものにも出火リスク どの製品が?

井上貴博キャスター:

どんな製品から火が出ているのか見ていきます。

【製品用途別火災状況】

1位 モバイルバッテリー 130件

2位 スマートフォン 43件

3位 電動アシスト自転車 25件

4位 充電式カミソリ 22件

5位 コードレス掃除機 16件

6位 ワイヤレスイヤホン 15件

※東京消防庁（2025年 382件中）

その他には、加熱式たばこ、ノートパソコン、携帯型扇風機などもあるということです。

自分の持っているものにリスクがあるということを、知っておくことが重要です。