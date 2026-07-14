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リチウムイオン電池による火災が一年で最も多く発生するのは、気温が高くなる7月だと東京消防庁が発表しました。

【出火の原因は】充電中に突然燃え出すコードレス掃除機

リチウムイオン電池関連火災　過去最多ペース

暑くなると気をつけなければならないのが、リチウムイオン電池による火災です。

東京消防庁は13日、その関連火災件数を発表しました。

一年で最も多く発生するのは、気温が高くなる7月で、43件だということです。
※（2025年中） 東京消防庁より

2026年は、2025年の同時期と比べて1.5倍と、過去最多のペースで増えているということです。

充電中に突然出火 自転車・カミソリ・掃除機から

出火するのは、モバイルバッテリーやスマートフォンだけでなく、電動アシスト付き自転車もあります。

バッテリーの不具合があると火の手が上がるなどの事故は、日本だけでなく海外でも発生しています。

また、バッテリーの火災で最も多く発生しているのが、充電中です。

製品の製造段階で不具合があったため、充電式カミソリから火の手が上がる事故もありました。

また、手軽に掃除できるコードレス掃除機の充電中、突然燃えるという事態もありました。製造事業者が指定していないバッテリーの充電が原因でした。

気温が上がる時期は熱中症だけでなく、リチウムイオン電池による火災にも注意が必要です。

持っているものにも出火リスク どの製品が?

井上貴博キャスター:
どんな製品から火が出ているのか見ていきます。

【製品用途別火災状況】
1位 モバイルバッテリー　130件
2位 スマートフォン　　　43件
3位 電動アシスト自転車　25件
4位 充電式カミソリ　　　22件
5位 コードレス掃除機　　16件
6位 ワイヤレスイヤホン　15件
※東京消防庁（2025年 382件中）

その他には、加熱式たばこ、ノートパソコン、携帯型扇風機などもあるということです。

自分の持っているものにリスクがあるということを、知っておくことが重要です。